Сравнили цены в Киеве и Варшаве - где дешевле покупать

Большинство товаров дешевле в Польше. Фото: "Корреспондент"

Сравнили стоимость продуктов в Киеве и в Варшаве.

Сравнили цену на молоко, рис, сыр, некоторые виды овощей и алкоголь, сообщает Numbeo.

Один литр молока стоит в Киеве в среднем 24,6 грн, в Варшаве - 2,6 злотых (18,2 грн). Разница в цене составляет 25,9%.

1 кг риса в Украине стоит 27,6 грн, в Польше - в 3,4 злотых (23,6 грн). Разница в цене составляет 14,6%.

Разница в стоимости сыра в Киеве и Варшаве составляет 4,08%, в пользу Польши.

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Помидоры в Киеве стоят лишь на 1,5% дороже, чем в Варшаве.

Практически все виды алкоголя, кроме пива, стоят в Варшаве дороже, чем в Украине. За бутылку пива объемом 0,33 л поляк заплатит 4,6 злотых (32,7 грн), украинец - 36,8 грн.

Вино и сигареты Marlboro в Польше стоит на 74,8% и 179,7% дороже, чем в Украине.

В Украине абрикосы продают в 1,8 раза дороже, чем в прошлом году. В группе килограмм стоит 22 грн. 2018 в аналогичный период абрикосы стоили 12 грн/кг, сообщила Украинская плодоовощной ассоциации.