Спрос на украинские государственные облигации рекордно обвалился

На минувшей неделе привлечено 2 млрд грн на аукционах по размещению ОВГЗ. Фото:pixabay.com

Только на 66 млн грн удалось разместить облигаций внутреннего государственного государственного займа (ОВГЗ). Это в сотни раз меньше, чем традиционно министерство привлекает на подобных аукционах

Результаты аукциона Минфин опубликовал на Facebook странице, сообщает Лига.

На минувшей неделе министерство привлекло 2 млрд грн в госбюджет на аукционах по размещению ОВГЗ.

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Вчера Минфин предложил инвесторам два выпуска ценных бумаг в национальной валюте. Срок обращения предлагаемых государственных облигаций – 6 месяцев и 1 год.

Средневзвешенная доходность 6-месячных ОВГЗ составила 11,60%, 1-летних – 11,93%.

Инвесторы выкупили 6-месячные гособлигации на 55 млн, 1-летние – на 11 млн грн.

Для сравнения – по состоянию на конец 2021 года вклады физлиц в ОВГЗ выросли до исторического максимума в 24 млрд грн во всех валютах.

В НБУ называют покупку нерезидентами гривневых облигаций одним из факторов укрепления гривны, поскольку при покупке ОВГЗ инвесторы продают валюту.

"Основным наполнителем рынка валютой в Украине, по крайней мере, за последний год, были иностранные инвесторы и спекулянты, которые продавали доллары, покупали гривну и вкладывали ее в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). 12-13% годовых – это очень хорошая доходность облигаций, иностранцам это выгодно. Украина же, имея огромные долги, рефинансирует их путем привлечения новых долгов. Поэтому и выпускает ОВГЗ с такой привлекательной доходностью", – считает исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, причину притока валюты в Украину. Сейчас же в связи с возможным вторжением российских войск в Украину иностранные инвесторы начали продавать гривневые облигации, покупать доллары и выводить их из Украины.