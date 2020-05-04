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Спрогнозировали снижение зарплат украинцев

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Спрогнозировали снижение зарплат украинцев
Долги по зарплате в апреле могут вырасти. Их рискуют увеличить экономически активные предприятия, которые из-за карантина потеряли заработки. Фото: pixabay.com

В апреле средняя зарплата может упасть на 10% - до 10 000 грн. В марте она составила 11 446 грн.

Правда, в марте в некоторых отраслях заработные платы упали по сравнению с докарантинним периодом. Больше всего потеряли работники ресторанного и гостиничного бизнеса - 23,8%. Недосчитались денег те, кто зарабатывал на сделках с недвижимостью, транспортной отрасли. Зарплаты выросли в IT-сфере, телекоммуникации и предоставления других услуг, пишет "Сегодня".

Кроме того, в марте долги по выплате заработных плат сократились на 2,3% - до 2,964 млрд грн. С ними преимущественно рассчитывались временно неработающие предприятия. Правда, хуже стали платить зарплаты экономически активные структуры.

"В марте рост зарплат более арифметический, чем реальній. Статистика считает среднюю зарплату по утвержденной методике, делит фонд зарплаты по стране на количество штатных работников. За январь и февраль эти цифры были практически одинаковыми. Работающих - около 7,5 миллиона человек, почти половина от общего количества трудоспособных в стране. За март данные опубликуют позже. Не исключаю, что через временное закрытием многих фирм у нас и фонд зарплаты за март окажется меньше. Что касается резкого роста зарплат в отдельных сферах, очевидно, что из-за карантина вырос спрос на доставку продуктов и промтоваров домой", - говорит экономист Александр Охрименко.

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По его словам, около 2 млн человек работают в "тени". Они не попадают в официальную статистику. В то же время из-за карантина большинство потеряло возможность зарабатывать.

"Учет Госслужбы не охватывают предприятия с численностью менее 10 человек и самозанятых предпринимателей. А это около 2 миллионов трудоспособных, или 25% от общего количества официально работающих. Большинство из них - сфера услуг, причем не только торговля, доставка, ремонт и так далее, но и юристы, нотариусы, риелторы, консалтинг. После введения карантина многие из них потеряли работу", - объясняет член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

В марте средняя зарплата украинцев выросла на 599 грн по сравнению с февралем, передает Госстат. На 1 апреля составила 11 446 грн. В Киеве достигла 17 990 грн.

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04
мая

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