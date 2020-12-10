Спрогнозировали, сколько потеряет экономика из-за локдауна

Неопределенность значительно ухудшила деловые ожидания бизнеса. Фото: unsplash

Из-за локдауна в январе 2021 года украинская экономика потеряет 0,2 процентных пункта ВВП.

Такой прогноз озвучили в Национальном банке, передает "РБК-Украина".

По словам заместителя главы НБУ Дмитрия Сологуба, анонсированные правительством запреты - не такие существенные, как весной 2020 года.

"Что касается локдауна, на который ожидают в январе, перечень карантинных ограничений не такой жесткий по сравнению с тем, что мы видели весной. И поэтому по нашим оценкам новые ограничения приведут к потерям около 0,2 процентных пункта годового ВВП в следующем году".

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Сологуб напомнил, что НБУ прогнозировал потери от карантина выходного дня, который был введен в ноябре 2020 года, на уровне 0,2 п. П. ВВП. Однако потери могли быть меньше. В то же время неопределенность значительно ухудшила деловые ожидания бизнеса, что стало более значительным ударом, чем сам карантин как таковой.

Уменьшение объемов ВВП в январе-октябре 2020-го ориентировочно оценивают на уровне 5,2%, говорится в обзоре экономической активности от Минэкономики.