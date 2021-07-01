Спрогнозировали, сколько будет стоить доллар в июле

В июле курс доллара может опуститься ниже 27 гривен. Фото: pixabay.com

В июне курс доллара опустился на 1,2% по отношению к гривне. Курс евро потерял 3,3%.

"Укрепление гривны связано с благоприятной внешней конъюнктурой и высокими мировыми ценами на основные группы товаров нашего экспорта - руду, металлы, аграрную продукцию. Также был повышенный спрос со стороны нерезидентов на облигации внутреннего госзайма и еврооблигации. Правда объем импорта и потребления пока не восстановился до уровня, который имели перед коронакризисом. Это приводит к снижению спроса со стороны импортеров и не приводит к покупкам доллара на межбанке. Это также укрепляет гривну", - объясняет Максим Пархоменко, аналитик "Альпари".

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В июле гривня продолжит укрепляться. Курс доллара может опуститься ниже 27 грн. А курс евро будет 31,50 грн.

Доллар стремительно начал дорожат с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.