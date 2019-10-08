Спрогнозировали, сколько будет стоить доллар в 2020-м

До конца 2019-го эксперты прогнозируют 26,3 грн/долл. Фото: pexels.com

В следующем году средний курс доллара составит 27,3 грн, свидетельствуют экспертные выводы представителей НБУ, Минфина, Минэкономики и МВФ.

Это не официальный прогноз правительства, а средняя оценка правительственных и неправительственных экспертов, передает пресс-служба Минэкономики.

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Ранее эксперты до конца 2019-го прогнозировали 28 грн/долл. В 2020-м - 29,18 грн/долл. В обновленных прогнозах курс снизился до 26,3 грн/долл. на конец этого года. На следующий год прогнозируют доллар по 27,3 грн.

Эксперты оценили темпы роста экономики Украины в 2020 году на уровне 3,2%. Инфляция может снизиться до 6,3% в год.

В бюджете-2019 доллар к концу года заложили на уровне 29,4 грн. В то же время в проекте бюджета на 2020 год говорится о курсе на уровне 28,2 грн/долл.