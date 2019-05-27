Спрогнозировали рекордный урожай черешни

Украина сможет увеличить экспорт отечественной продукции. Фото: ru.market.korupciya.com

В Украине прогнозируют рекордный урожай черешни.

Сезон сбора черешни в этом году начался на 3 недели позже, чем в прошлом году. Это также будет иметь положительные последствия для украинских фермеров. Они смогут продавать черешню за границу, когда практически полностью с рынка уйдет Узбекистан. Останется только предложение турецкой черешни, пишет EastFruit.

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В Европе же большая часть урожая черешни пойдет на переработку, а не на рынок. Это связано с плохим качеством ягоды из-за неблагоприятных погодных условий. Поэтому Украина сможет увеличить экспорт отечественной продукции.

Прогнозируют, что экспорт украинской черешни в этом году впервые превысит 5 тыс. т. Станет рекордным за всю историю Украины.

В магазинах и на рынках Украины продают черешню из Испании. Спрос на нее высок. Правда, за килограмм просят 230-250 грн. Первая отечественная черешня из Закарпатья в опте стоит 30-60 грн/кг.