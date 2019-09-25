Спрогнозировали, когда и на сколько подорожает доллар

К концу года доллар может подорожать максимум до 28 грн. Фото: rbc.ua

В Украине рекордно подешевел доллар. На 25 сентября Нацбанк установил курс на уровне 24,20 грн/долл.

По словам экономиста Алексея Куща, доллар еще может немного подешеветь. Однако это временное явление, пишет Сегодня.

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"Порог сопротивления - это точка 24 гривны за доллар. От него начнется осенне-зимняя девальвация. Она не будет глубокой и резкой. 24-28 гривен за доллар - тот коридор, в котором гривня может двигаться под влиянием тех или иных факторов", - пояснил он.

В бюджете-2019 доллар к концу года заложили на уровне 29,4 грн. В то же время в проекте бюджета на 2020 год говорится о курсе на уровне 28,2 грн/долл.