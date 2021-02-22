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понедельник, 22 февраля 2021 19:37

"Спортмастер" отказывается закрывать магазины. В СБУ объяснили, почему на них наложили санкции

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&quot;Спортмастер&quot; отказывается закрывать магазины. В СБУ объяснили, почему на них наложили санкции
Санкции связаны с работой сети в Крыму. Фото: "Лента"

Магазины сети "Спортмастер" продолжают работать несмотря на санкции.

"Прецедент о включении в санкционный список вызывает много вопросов, ответы на которые пока не могут дать даже ведущие юристы Украины", - заявили в руководстве сети, передает "Интерфакс-Украина".

Против компании, владеющей сетью Sportmaster Operations Pte. Ltd. ввели санкции. Компания расположена в Сингапуре. Магазины сети есть в России, Беларуси, Казахстане, Китае и Польше.

Бенефициарами "Спортмастер-Украина" с долями 30,79% указаны братья Николай и Владимир Фартушняка. Такую же долю контролирует их партнер Александр Михальский. В госреестре у них указано гражданство Мальты и адрес проживания в Швейцарии.

В СБУ сообщили, что санкции наложили на основании информации о работе сети во временно оккупированном Крыму.

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"Санкции в отношении сингапурской компании Sportmaster Operations Pte. Ltd введены на основании информации о работе сети в Крыму. Внедрению санкций предшествовало письмо СБУ в адрес МИД Украины, направленное еще летом прошлого года, о противоправности такой деятельности на временно оккупированных территориях", - говорится в сообщении ведомства.

Украина ввела санкции против сети розничной торговли "Спортмастер". Ограничительные меры касаются компании Sportmaster Operations Pte. Ltd. Соответствующий указ уже подписал президент Владимир Зеленский.

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