"Спортмастер" отказывается закрывать магазины. В СБУ объяснили, почему на них наложили санкции

Санкции связаны с работой сети в Крыму. Фото: "Лента"

Магазины сети "Спортмастер" продолжают работать несмотря на санкции.

"Прецедент о включении в санкционный список вызывает много вопросов, ответы на которые пока не могут дать даже ведущие юристы Украины", - заявили в руководстве сети, передает "Интерфакс-Украина".

Против компании, владеющей сетью Sportmaster Operations Pte. Ltd. ввели санкции. Компания расположена в Сингапуре. Магазины сети есть в России, Беларуси, Казахстане, Китае и Польше.

Бенефициарами "Спортмастер-Украина" с долями 30,79% указаны братья Николай и Владимир Фартушняка. Такую же долю контролирует их партнер Александр Михальский. В госреестре у них указано гражданство Мальты и адрес проживания в Швейцарии.

В СБУ сообщили, что санкции наложили на основании информации о работе сети во временно оккупированном Крыму.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Медведчук отреагировал на санкции и назвался законопослушным гражданином

"Санкции в отношении сингапурской компании Sportmaster Operations Pte. Ltd введены на основании информации о работе сети в Крыму. Внедрению санкций предшествовало письмо СБУ в адрес МИД Украины, направленное еще летом прошлого года, о противоправности такой деятельности на временно оккупированных территориях", - говорится в сообщении ведомства.

Украина ввела санкции против сети розничной торговли "Спортмастер". Ограничительные меры касаются компании Sportmaster Operations Pte. Ltd. Соответствующий указ уже подписал президент Владимир Зеленский.