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среда, 26 июня 2019 08:11

Создателя Viber пригласили поработать на Украину

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Создателя Viber пригласили поработать на Украину
Владимир Зеленский пригласил в инвестиционный совет основателя Viber. Фото: unn.com.ua

25 июня президент Украины Владимир Зеленский пригласил основателя японской компании Rakuten Хироши Микитани в состав Национального инвестиционного совета.

В Украине компания более известна как владелец сервиса Viber, сообщает интернет-представительство президента Украины.

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"На встрече обсудили планы об увеличении офиса компании Rakuten в Украине, в частности в Одессе и Киеве. Украина является приоритетным рынком для компании Rakuten. Хироши Микитани готов поддержать идею увеличения количества инвестиционных проектов со стороны Японии. Также он одобрительно отозвался об инициативе Владимира Зеленского"Государство в смартфоне", так как Viber является неотъемлемой частью смартфона почти каждого украинца", - говорится в сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил себя председателем Национального инвестиционного совета. Секретарем совета стал IT-предприниматель Давид Арахамия.

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Дата
26
июня

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