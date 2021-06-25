Экономист Владимир Соболев: "Если нет комплексного решения проблемы, то прогрессивные начинания утихнут или будут не такими, как ожидали". Фото: предоставил Владимир Соболев

Законодательство об объединениях совладельцев многоквартирных домов (ОСББ) - это прогресс. Но когда начинаешь его изучать, то оказывается, что создать такое объединение почти невозможно. Или нет возможности от них уйти, механизмов защитить свои интересы, об этом в интервью Gazeta.ua рассказал экономист Владимир Соболев.

"Жители домов год могут перечислять деньги обслуживающим компаниям, а те используют средства на другие цели. Здесь полная аналогия со строительными аферами. Люди, как были бесправными потребителями, так и остались. Нет никаких гарантий, что деньги не украдут. В результате - проигрывают все", - говорит он.

Главная проблема - изношенность жилищного фонда.

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"Лет 15 назад, когда началась передача жилья обслуживающим организациям, был заложен пункт о ремонтных работах, предшествующих передаче на баланс. Если коммуникации текут и у людей нет желания привести их в порядок, то ОСББ не создается. Люди бояться и правильно делают. Они этого не потянут. Создание ОСББ - это вариант реформы сверху. Народ ответил - мы уже наелись ваших лозунгов. Спасибо, не надо. Не сработало. Зарубежный опыт в виде кондоминиумов не стыкуется с нашей олигархической системой", - говорит Владимир Соболев.

По мнению экономиста, если нет комплексного решения проблемы, то прогрессивные начинания утихнут или будут не такими, как ожидали.

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Минэнерго инициировало сохранение действующих тарифов на электроэнергию для населения до 1 августа. "Новая модель ПСО должна защитить социально уязвимые слои населения благодаря снижению и прогнозируемости тарифа. Также обеспечить предприятиям возможность для модернизации производственных мощностей и стабильной работы. Сложившаяся ситуация на рынке электроэнергии в мае-июне искажает возможность адекватного прогнозирования модели финансово стабильной работы для участников ПСО . Именно поэтому Минэнерго неоднократно обращалось к НКРЕКП о необходимости срочного реагирования. Уже в первой половине июля ожидаем увидеть хорошие результаты", - сообщают в пресс служба Минэнерго.