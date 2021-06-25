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понедельник, 28 июня 2021 21:10

"Создание ОСББ - это вариант реформы сверху"

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&quot;Создание ОСББ - это вариант реформы сверху&quot;
Экономист Владимир Соболев: "Если нет комплексного решения проблемы, то прогрессивные начинания утихнут или будут не такими, как ожидали". Фото: предоставил Владимир Соболев

Законодательство об объединениях совладельцев многоквартирных домов (ОСББ) - это прогресс. Но когда начинаешь его изучать, то оказывается, что создать такое объединение почти невозможно. Или нет возможности от них уйти, механизмов защитить свои интересы, об этом в интервью Gazeta.ua рассказал экономист Владимир Соболев.

"Жители домов год могут перечислять деньги обслуживающим компаниям, а те используют средства на другие цели. Здесь полная аналогия со строительными аферами. Люди, как были бесправными потребителями, так и остались. Нет никаких гарантий, что деньги не украдут. В результате - проигрывают все", - говорит он.

Главная проблема - изношенность жилищного фонда.

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"Лет 15 назад, когда началась передача жилья обслуживающим организациям, был заложен пункт о ремонтных работах, предшествующих передаче на баланс. Если коммуникации текут и у людей нет желания привести их в порядок, то ОСББ не создается. Люди бояться и правильно делают. Они этого не потянут. Создание ОСББ - это вариант реформы сверху. Народ ответил - мы уже наелись ваших лозунгов. Спасибо, не надо. Не сработало. Зарубежный опыт в виде кондоминиумов не стыкуется с нашей олигархической системой", - говорит Владимир Соболев.

По мнению экономиста, если нет комплексного решения проблемы, то прогрессивные начинания утихнут или будут не такими, как ожидали.

Полную версию интервью читайте на Gazeta.ua.

Минэнерго инициировало сохранение действующих тарифов на электроэнергию для населения до 1 августа.

"Новая модель ПСО должна защитить социально уязвимые слои населения благодаря снижению и прогнозируемости тарифа. Также обеспечить предприятиям возможность для модернизации производственных мощностей и стабильной работы. Сложившаяся ситуация на рынке электроэнергии в мае-июне искажает возможность адекватного прогнозирования модели финансово стабильной работы для участников ПСО . Именно поэтому Минэнерго неоднократно обращалось к НКРЕКП о необходимости срочного реагирования. Уже в первой половине июля ожидаем увидеть хорошие результаты", - сообщают в пресс служба Минэнерго.

Автор: Виктор ФОМЕНКО
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