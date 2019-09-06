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пятница, 06 сентября 2019 16:25

Совет Европы недоволен реформами в Украине: подробности

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Совет Европы недоволен реформами в Украине: подробности
В Совете Европы Украине дали рекомендации, как усилить противодействие финансированию терроризма и отмыванию денег. Фото: Укрінформ

Украина не показала достаточный прогресс в осуществлении реформ на противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма.

В Совете Европы Украину призвали активизировать усилия, чтобы преодолеть недостатки, сообщает "Європейська правда".

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В свою очередь, Украина сообщила о шагах, предпринятых для укрепления системы противодействия отмыванию средств.

"Рейтинги Рекомендаций 2 (национальное сотрудничество и координация, сначала оценены как "совместимые"), 7 (целевые финансовые санкции, связанные с распространением оружия, сначала оценены как "частично совместимы"), 18 (внутренний контроль и зарубежные филиалы и дочерние компании сначала оценены как "в значительной мере соответствует"), требования, к которым изменились со времени принятия отчета о взаимной оценке Украины, остаются неизменными. Рекомендация 21 (предупреждение и конфиденциальность), сначала оценена как "совместимая", была переоценена как "в значительной степени соответствует", - говорится в отчете MONEYVAL - органа Совета Европы.

За год Украина должна доложить о прогрессе в выполнении этих рекомендаций.

В 2019-м Еврокомиссия идентифицировала на внутреннем рынке ЕС 47 продуктов и объектов собственности, которые являются уязвимыми для отмывания денег и финансирования терроризма. Это на 7 пунктов больше, чем обнаружили в 2017-м.

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