Сообщили, сколько Украина должна заплатить МВФ в этом году

Определили, сколько Украина должна МВФ. Фото: Сегодня

Украина должна выплатить Международному валютному фонду (МВФ) около 1,4 млрд долларов в 2020 году.

В текущем году Украина должна выплатить МВФ 999,648 млн СПЗ (спецправа заимствования), свидетельствуют данные на сайте МВФ.

По курсу НБУ на начало января это около 1,4 млрд долларов. Первый платеж МВФ запланирован на 1 февраля в размере почти 55 млн СПЗ, а уже 4 февраля необходимо заплатить еще 98,5 млн СПЗ.

Наибольшие выплаты предназначены на 13 марта и 11 сентября - по 295,5 млн.

Последние платежи в текущем году запланированы на 1 ноября - почти 50 млн.

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Подписание новой программы сотрудничества Международного валютного фонда и Украины может состояться не ранее первого квартала этого года.