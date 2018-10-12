Сообщили хорошую новость для автомобилистов

В Украине бензин может подешеветь на 1 грн. При условии, что стоимость нефти в мире продолжит снижаться.
"Цена на нефть падает. 10 октября еще стоила $85 за баррель, сегодня - $81. Думаю, что уже на следующей неделе цена на бензин пойдет вниз минимум на 1 гривну на литре", - сообщил директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, передает Уніан.
По его словам, последние полтора месяца бензин ощутимо дорожал.
"Сейчас украинский внутренний рынок синхронизировался с новыми ценовыми реалиями. Теперь все зависит от того, как будет меняться цена на нефть. Если ресурс подешевеет, то цена на бензин также упадет", - говорит эксперт.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Объяснили, почему дорожает топливо на заправках
Дизтопливо существенно не подешевеет.
"Дизельное топливо росло не такими темпами, как бензин. В то же время, если тенденция падения цен сохранится, то стоимость дизтоплива немного уменьшится", - отмечает Сергей Куюн.
С начала октября средние цены на бензин выросли на 1 грн. А-95 в среднем стоит 33,19 грн/л. Литр ДТ - 31,59 грн. Автогаз в среднем продают по 15,62 грн/л. Это рекордная цена за год.
Комментарии