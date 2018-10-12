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пятница, 12 октября 2018 13:20

Сообщили хорошую новость для автомобилистов

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Сообщили хорошую новость для автомобилистов
Бензин начал дорожать с конца августа. К октябрю цены в среднем выросли на 1 грн. Фото: act.org.ua

В Украине бензин может подешеветь на 1 грн. При условии, что стоимость нефти в мире продолжит снижаться.

"Цена на нефть падает. 10 октября еще стоила $85 за баррель, сегодня - $81. Думаю, что уже на следующей неделе цена на бензин пойдет вниз минимум на 1 гривну на литре", - сообщил директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, передает Уніан.

По его словам, последние полтора месяца бензин ощутимо дорожал.

"Сейчас украинский внутренний рынок синхронизировался с новыми ценовыми реалиями. Теперь все зависит от того, как будет меняться цена на нефть. Если ресурс подешевеет, то цена на бензин также упадет", - говорит эксперт.

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Дизтопливо существенно не подешевеет.

"Дизельное топливо росло не такими темпами, как бензин. В то же время, если тенденция падения цен сохранится, то стоимость дизтоплива немного уменьшится", - отмечает Сергей Куюн.

С начала октября средние цены на бензин выросли на 1 грн. А-95 в среднем стоит 33,19 грн/л. Литр ДТ - 31,59 грн. Автогаз в среднем продают по 15,62 грн/л. Это рекордная цена за год.

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12
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