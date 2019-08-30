Сообщили дату приезда миссии МВФ в Украину

Украина рассчитывает получить программу сотрудничества с МВФ на 3-4 года. Фото: Укрінформ

В Украине миссию Международного валютного фонда ждут в период с 10 по 24 сентября 2019 года.

"Во время визита миссии правительство будет договариваться о новой программе макрофинансовой поддержки с МВФ", - сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает "Інтерфакс".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НБУ спрогнозировал новую программу с МВФ

По его словам, Украина рассчитывает получить программу сотрудничества с МВФ на 3-4 года.

Он добавил, что правительство не планирует вмешиваться в цены на газ для населения. Ранее одним из требований сотрудничества МВФ с Украиной было приведение стоимости газа до уровня импортного паритета.

18 декабря 2018-го МВФ одобрил программу помощи stand-by Украине. Она рассчитана на 14 месяцев. Ее общий объем - $3,9 млрд. Первый транш $1,4 млрд Украина получила в конце декабря 2018-го. Второй должен был поступить в мае 2019-го.