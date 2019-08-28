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среда, 28 августа 2019 10:26

Сократилось производство украинской свинины

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Сократилось производство украинской свинины
Производства свинины становится меньше и из-за эпидемии АЧС в Украине. Фото: fermergreen.com

На 2,8% меньше свинины стали производить в Украине за год.

В январе-июле 2019 года выработали 116 тыс тонн свиного мяса. Это на 2,8% меньше за тот же период прошлого года, о чем стало известно из данных Госстатистики.

17,8 тыс тонн свинины произвели в июле 2019 года, а это больше, чем в июле 2018 года. Если сравнивать с нынешним июнем, то свинины в Украине произвели на 9,3% больше.

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Обнародовали статистику производства свежей и охлажденной продукции, то есть тушки и полутушки. Считали без продукции из оккупированного Крыма и Севастополя, а также территорий Донецкой и Луганской областей.Производства свинины становится меньше и из-за эпидемии АЧС в Украине.

Политик Сергей Тригубенко утверждает, что болезнь официально обусловила уничтожение более 32 тыс голов свиней в прошлом году.

"На этом фоне рекордно вырос импорт свинины в Украину из-за границы. За прошлый год мы увеличили показатели импорта в 5 раз! И думаю, что это еще не предел. Относительно экспорта, то из-за АЧС в этом контексте мы фактически изолированы. За прошлый год Украина отправила в другие страны всего 1600 т свинины ", - отметил он.

В Украине в этом году зафиксировали уже 43 случая АЧС.

В января 2019 года Украина импортировала 2,1 тыс. тонн свинины.Наибольший объем свинины было завезено из Польши - 2 тыс. тонн. Из Германии было импортировано 697 тонн, из Дании - 534 тонны, из других стран - 504 тонны.

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Дата
28
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