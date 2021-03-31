Сокращение ставок сборов и времени на администрирование - Кучеренко о реформе налоговой системы

Кандидат на должность председателя ГНС Александр Кучеренко

В Украине началось тестирование кандидатов на должность главы Государственной налоговой службы. Всего на должность претендует 9 кандидатов. Среди других, свое видение реформирования отечественной налоговой отрасли представил Александр Кучеренко, который обладает значительным опытом работы в сфере налогов.

В интервью РБК-Украина Кучеренко отметил, что именно налоговая система является фундаментом для экономического роста государств. Для проведения успешных изменений Украина должна проводить налоговую политику, направленную на стимулирование экономики и развитие предпринимательства. По мнению кандидата на должность главы ГНС, щеголять увеличением сборов при падении ВВП является не совсем уместным и даже неразумным шагом.

"К сожалению, многие продолжают считать, что задача налоговой службы сводится исключительно к фискальной функции наполнения бюджета. Безусловно, это одна из задач, но налоговая система имеет еще и функцию стимулирования экономики, которая мне видится сейчас приоритетной", - отметил Кучеренко.

В концепции, представленной Александром Кучеренко, предусмотрено постепенное сокращение НДС до 15%, снижение ставки НДФЛ до 12%, а также введение налога на выведенный капитал вместо налога на прибыль предприятий. Также налоговик предлагает отказаться от отчетности и налогов для ФЛП оборотом менее 400 тыс. грн в год.

Кучеренко убежден, несмотря на давление со стороны крупного бизнеса, ставки налогов следует использовать для стимулирования создания добавленной стоимости, а не для создания сырья. Следовательно, государству следует сокращать налоги и время на их администрирование. Такие действия регулятора положительно повлияют на сумму поступлений в государственный бюджет.

"В отношении сокращения поступлений - при разумных ставках и постепенном сокращении произойдет детенизация экономики и увеличение уплачиваемых налогов. В Грузии ставки сократили - собрали вдвое больше налогов", - подчеркнул кандидат на должность председателя ГНС Александр Кучеренко.