"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать

Григорий Перепелица: "Северный поток-2" на самом деле не экономический, а геополитический проект России". Фото: Gazeta.ua

Соглашение о достройке российского газопровода "Северный поток-2" – дипломатическое поражение Украины. Газопровод является геополитическим проектом России, через который она хочет восстановить свой контроль над Европой. Среди европейских лидеров нет единства по отношению к РФ – большинство считают ее посредником, а не агрессором.



Об этом Gazeta.ua рассказал политолог-международник, директор Института внешней политики Дипломатической академии Григорий Перепелица.

США и Германия официально договорились о завершении строительства российского газопровода "Северный поток-2", опубликовав совместную декларацию с обещаниями Украине. Это наше поражение?

Однозначно, да. "Северный поток-2" на самом деле не экономический, а геополитический проект России. Его целью является установление российского доминирования в Евразии. Таким образом, Путин стремится превратить Россию в глобальную державу. Основная идея российского лидера – изменение статуса России с федерации на империю. Он хочет возродить контроль России над Европой, который та имела в XIX веке, после наполеоновских войн. Перед Кремлем сейчас стоят такие задачи – вытеснить американцев из Европы, вернуть Восточную Европу под собственное влияние и расчленить Западную. Проблема в отношении западных политиков к России. Германия имеет экономический интерес к "Северного потока-2", поэтому и идет на сближение с Россией. Среди европейских политиков до сих пор живет идея демократизации России, для них она в первую очередь экономический партнер. Американский президент Джо Байден планирует использовать Россию в противовес Китаю. Настоящей целью его визита в Европу была встреча с Путиным. Также Байден планирует консолидировать Европу, и эта консолидация должна происходить с помощью Москвы.

Что меняет соглашение о "Северном потоке-2" для Украины? Получили ли мы гарантии безопасности от западных партнеров?

Хотя западные лидеры в этом соглашении уверяют, что они всячески поддерживают территориальную целостность Украины, на самом деле это лишь формальные слова. Незыблемость территориальной целостности государства – это международное право, которое должны поддерживать цивилизованные страны. Однако реальных действий по защите Украины нет, поскольку в глазах стран Запада Россия является не агрессором, а посредником, с которым они стремятся налаживать экономические связи. Агрессором Россию считают только те страны, которые граничат с ней.

Зеленский во время встречи с Меркель говорил, что Украине важна безопасность, однако его слова не были услышаны

Украине по этому соглашению обещают 1 миллиард долларов компенсации. Однако с запуском "Северного потока-2" мы теряем 3 миллиарда долларов ежегодных доходов от транзита газа, а также около 10 тысяч рабочих мест. Зеленский во время встречи с Меркель говорил, что Украине важна безопасность, однако его слова не были услышаны. Меркель настаивает на воплощении плана Штайнмайера, что фактически означает капитуляцию для Украины и признание ОРДЛО политическим субъектом. От нас требуют проведения выборов на оккупированной территории. Но это невозможно в принципе, потому что там значительная часть населения уже получила российские паспорта. При этом Меркель не упоминает о российских войск на востоке Украины, которые делают невозможным выборы в тех местах.

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А как изменится политический расклад в Европе с запуском "Северного потока-2"?

Если раньше в Европе строительство "Северного потока-2" воспринималось как нечто отрицательное, то теперь его активно рекламируют как прогрессивное явление. Польше, которая высказывалась против этого, просто закрыли рот.

Путину нужна не только Украина, а минимум вся Восточная Европа

Роковой ошибкой Запада является согласие на раздел сфер влияния в Европе. Путину нужна не только Украине, а минимум вся Восточная Европа. Байден дал молчаливое согласие, что будет играть на стороне России. Поэтому в мире снова создается биполярная ситуация, как во времена "холодной войны". В Европе формируется новая ось – Москва-Берлин-Париж. Если это соглашение однозначно поражением, то что стало причиной этого поражения? В какой момент для нас все пошло не так? Основная причина наших дипломатических поражений – мы официально не признаем российской агрессии и не осознаем, что находимся в состоянии войны. Поэтому и мировое сообщество считает российско-украинскую войну внутренним конфликтом. Украина не обратилась к ООН с нотой о том, что мы пострадали от внешней агрессии. Не ввели военное положение, не разорвали дипломатические отношения со страной-агрессором. Россия не признает наличия своих войск на территории Украины – мол, это все вооруженные силы ДНР-ЛНР. Точно так же наши западные партнеры не признают российского присутствия на территории Украины. Американцы видят угрозу в союзе России с Китаем. Байден хочет создать антикитайской альянс, поэтому стремится, чтобы Россия была или его союзником, или держала нейтралитет. Ради этого он готов пойти на определенные уступки, в частности за счет Украины. План действий по членству в НАТО Украине не дали, перспектив вступления нет.

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Что Украина может или должна делать теперь?

Следует признать, хоть и с опозданием, что мы являемся жертвой агрессии, ссылаясь на 51-ю статью Устава ООН (гарантирование права на самооборону члена в случае вооруженного нападения. – Gazeta.ua). Теперь это сделать сложнее – ведь американцы и французы будут против. Также мы должны разорвать дипломатические отношения с Россией. Иначе надеяться на помощь бесполезно – рассказывать об агрессии России в то время, когда в Украине работает российское посольство, бессмысленно. Боевые действия, начавшиеся в 2014 году, продолжаются до сих пор – уже семь лет. Однако мы не обороняемся – мы только охраняем линию разграничения. Мы не ведем боевых действий – нашим солдатам запрещено стрелять в ответ. Это приводит к деморализации наших бойцов. Надо проводить реформы в военной сфере, перевооружать армию, развивать флот. Дмитрий Кулеба как министр очень активный и целеустремленный, однако дипломатические средства на войне неэффективны.

США и Германия официально договорились о завершении строительства российского газопровода "Северный поток-2". Также было опубликовано совместное заявление, в котором лидеры двух стран объявили о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также высказывались за то, чтобы принять меры против российской агрессии. Также было заявлено, что продолжение транзита российского газа через Украину после 2024 года отвечает интересам Европы.