Соглашение подписали 29 стран

74 года назад основали Международный валютный фонд. Соглашение подписали представители 29 стран в Нью-Йорке 27 декабря 1945 года.

МВФ был создан как специальное агентство Организации Объединенных Наций. Его цель - регулировать валютно-кредитные отношения стран-членов, предоставлять им кредиты при дефиците платежного баланса. Фонд первую сделку провел 1 марта 1947 года.

Автор: dw.com С октября 2019-го главой МВФ стала Кристалина Георгиева, экономист из Болгарии.

В состав МВФ входит 189 стран-членов ООН. Не являются членами Фонда Куба, Северная Корея, Андорра, Монако, Лихтенштейн, Науру, Южный Судан, Ватикан. Страны-члены, согласно экономическому потенциалу, вносят определенную сумму в бюджет Фонда. Больше всего приходится на США, Японию, Германию, Великобританию и Францию. В случае проблем, страны-члены могут просить финансовую помощь.

Автор: sites.google.com Штаб-квартира МВФ находится в Вашингтоне.

Резервными валютами МВФ является доллар США, евро, британский фунт, японская иена и китайский юань. Штаб-квартира Фонда находится в Вашингтоне.

С октября 2019-го директором-распорядителем МВФ является Кристалина Георгиева. В общем структура органов управления Фонда состоит из Совета управляющих, Международного валютного и финансового комитета, Исполнительного совета и Комитета по развитию.

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Украина стала членом МВФ 3 июня 1992 года. Первые два транша по $392 млн получила в конце 1994 - начале 1995 года. Программа была направленная на поддержку перехода от плановой экономики к рыночной, снижение инфляции.

Автор: odessa-life Украина стала членом МВФ 3 июня 1992 года.

Сотрудничество с МВФ Украина планирует продолжить в 2020 году. Ожидают новую трехлетнюю программу поддержки в размере $4 млрд.

За 26 лет Украина вошла в число крупнейших должников МВФ. Заняла второе место после Греции, которая должна МВФ около $12,8 млрд.