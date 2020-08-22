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суббота, 22 августа 2020 13:03

Соединенные Штаты и ЕС отписали историческое соглашение

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Соединенные Штаты и ЕС отписали историческое соглашение
Новое соглашение будет действовать 5 лет, но Еврокомиссия начнет процедуры, чтобы сделать такие изменения постоянными. Фото: reuters

Америка и Европейский Союз подписали соглашение о снижении пошлин. Тарифы снизят на американские лобстеры, европейские продукты питания, посуду, ракетное топливо и другие товары.

Это - первое снижение пошлин, о котором договорились США и ЕС за последние 20 лет. Об этом сообщили торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и торговый комиссар Европейского Союза Фил Хоган, передает "Голос Америки".

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ЕС отменит пошлины на импорт живых и замороженных лобстеров с США. В частности, в 2017 году в Евросоюз из США экспортировали лобстеров на сумму более 111 000 000 долларов.

США снизят на 50% пошлины на определенные продукты среднегодовой стоимостью в 160 000 000 долларов. Это касается полуфабрикатов, хрустальной посуды, бытовой химии, ракетного топлива и зажигалок.

Новое соглашение будет действовать 5 лет, но Еврокомиссия начнет процедуры, чтобы сделать такие изменения постоянными.

С наибольшими проблемами при восстановлении экономики после пандемии коронавируса столкнутся Бразилия, Индия и ЮАР.

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