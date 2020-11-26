"Социальный локдаун" в Украине: что будет с субсидиями и пенсиями

Проблем с выплатами пенсий и субсидий возникнуть не должно. Фото: pixabay.com

На время возможного жесткого 4-недельного карантина, так называемого "социального локдауна" не будет.

Проблем с выплатами пенсий, субсидий и другими видами государственной помощи, а также помощи бизнесу, возникнуть не должно. Все они были распланированы заранее, сообщает Сегодня.

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Также Кабмин уже принял решение о возобновлении выплат помощи ФОПам на детей до 10 лет в связи с введением карантина выходного дня. Кроме того, с 1 декабря, как и планируется, в Украине повысят прожиточный минимум - с 2118 до 2189 грн.

В следующем году украинцы перестанут получать социальные пенсии. Об этом говорится в постановлении Кабмина №1098.