Собственник "Укртелекома" не нарушает инвестиционные обязательства - аналитика

В СМИ считают претензии Фонда госимущества необоснованными

Собственник "Укртелекома" не нарушает обязательства приватизационного договора, претензии Фонда госимущества необоснованны. Об этом идет речь в материале интернет-издания "Апостроф" "Справедливости ради".

Автор напомнил, что еще в мае 2017 года Фонд госимущества подал иск с целью разорвать договор купли-продажи 92,79% акций "Укртелекома" с компанией "ЕСУ", которая в ходе приватизации в 2011-м году выступила покупателем телеком-оператора. Причиной иска ФГИ назвал якобы невыполнение инвестором двух из пятидесяти обязательств приватизационного договора – инвестирования в развитие компании в размере 450 млн долларов, а также достройку и передачу в госсобственность линии спецсвязи.

"В "ЕСУ" уверены, что претензии ФГИ не выдерживают никакой критики. Например, о том, что инвестор, якобы, не построил и не передал государству телекоммуникационную сеть специального назначения. В реальности сеть давно построена, и фактически эксплуатируется соответствующими государственными структурами. Формальной зацепкой для иска был тот факт, что Госспецсвязь отказалась подписать акт приемки этой сети (что не мешает, кстати говоря, этому же ведомству ею пользоваться). Стоит заметить, что в ходе второго круга разбирательств суды таки согласились с тем, что "ЕСУ" сделало все от себя зависящее для выполнения этого обязательства и в этой части договор нельзя считать нарушенным. Эти выводы окончательно подтвердил и Верховный суд", - говорится в материале.

Что касается второго обязательства по инвестированию в развитие компании 450 млн долларов, автор отмечает, что инвестор вложил гораздо больше указанной в приватизационном договоре суммы, что позволило сделать хронически убыточную государственную компанию прибыльной, когда собственником стал частный инвестор.

"На выполнение послеприватизационного развития "Укртелекома" за 5 лет, начиная с 2011 года, было потрачено гораздо больше указанной суммы. И эти средства достигли своей цели: объективные финансовые данные телекомоператора, которые стабильно улучшаются, начиная с 2013 года, тому подтверждение. Прибыльность компании растет от года к году – несмотря на неблагоприятные внешние экономические факторы. Имеется в виду и сложная ситуация в стране из-за военных действий, и глобальная тенденция падения фиксированной телефонии", - сообщается в материале.

Автор подчеркивает, на претензии Фонда госимущества у покупателя "Укртелекома" есть своя твердая позиция: за годы, пока предприятие пребывает в частной собственности, ни одного нарушения послеприватизационных обязательств со стороны инвестора не было.

По информации СМИ, наиболее удачными сделками в истории отечественной приватизации экономисты считают продажу "Криворожстали" и "Укртелекома". Первая сделка в 2005 году принесла в бюджет страны 24,2 млрд грн, вторая – 10,6 млрд грн (2011 год). При чем при повторной продаже "Криворожстали" удалось выручить в пять раз больше, чем при первичной приватизации. Однако специалисты уверены, что этот успех реприватизации повторить не удастся.