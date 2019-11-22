Собственник "Укртелекома" не нарушает инвестиционные обязательства - аналитика

 
Ексклюзивы
1/5
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Просмотров: 639
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 783
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
23 Просмотров: 5265
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2025
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2178
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
3 Просмотров: 1755
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
Просмотров: 1197
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Просмотров: 11628
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
4 Просмотров: 1566
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
1 Просмотров: 1134
Фото
Все фото
3
7
9
5
16
Нацбанк выпустил монеты необычной формы
Нацбанк выпустил монеты необычной формы
&quot;Сладости надо уметь продать&quot; - кондитер об опыте заработка на веганских конфетах
"Сладости надо уметь продать" - кондитер об опыте заработка на веганских конфетах
Субсидии уменьшат: кого затронут новые правила
Субсидии уменьшат: кого затронут новые правила
Издали книгу, которая предсказывает будущее Украины на 10 лет
Издали книгу, которая предсказывает будущее Украины на 10 лет
Простые решения сложных вопросов: громада взяла в собственность лесопосадки и зарабатывает на этом
Простые решения сложных вопросов: громада взяла в собственность лесопосадки и зарабатывает на этом
Видео
Все видео
Зеленский: Важные вопросы будут решаться на референдумах
Зеленский: Важные вопросы будут решаться на референдумах
"Ты пустил в Украину россиян" - Ляшко напал на Геруса
"Ты пустил в Украину россиян" - Ляшко напал на Геруса
Сеть супермаркетов позволила платить "лицом"
Сеть супермаркетов позволила платить "лицом"
Правительство едет на переговоры с МВФ
Правительство едет на переговоры с МВФ
Премьер рассказал, когда подпишут новое соглашение с МВФ
Премьер рассказал, когда подпишут новое соглашение с МВФ
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
23 Просмотров: 5265
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2025
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2178
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1197
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1179
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
21 ноября 2019
Просмотров: 288
Листопад
Нинішня осінь дивна і нерівна, вересень був як жовтень, а жовтень прикидався вереснем, і тільки листопад такий, яким його ждеш і любиш. Ось він уже ...
пятница, 22 ноября 2019 14:10

Собственник "Укртелекома" не нарушает инвестиционные обязательства - аналитика

  Комментировать
Собственник &quot;Укртелекома&quot; не нарушает инвестиционные обязательства - аналитика

В СМИ считают претензии Фонда госимущества необоснованными

Собственник "Укртелекома" не нарушает обязательства приватизационного договора, претензии Фонда госимущества необоснованны. Об этом идет речь в материале интернет-издания "Апостроф" "Справедливости ради".

Автор напомнил, что еще в мае 2017 года Фонд госимущества подал иск с целью разорвать договор купли-продажи 92,79% акций "Укртелекома" с компанией "ЕСУ", которая в ходе приватизации в 2011-м году выступила покупателем телеком-оператора. Причиной иска ФГИ назвал якобы невыполнение инвестором двух из пятидесяти обязательств приватизационного договора – инвестирования в развитие компании в размере 450 млн долларов, а также достройку и передачу в госсобственность линии спецсвязи.

"В "ЕСУ" уверены, что претензии ФГИ не выдерживают никакой критики. Например, о том, что инвестор, якобы, не построил и не передал государству телекоммуникационную сеть специального назначения. В реальности сеть давно построена, и фактически эксплуатируется соответствующими государственными структурами. Формальной зацепкой для иска был тот факт, что Госспецсвязь отказалась подписать акт приемки этой сети (что не мешает, кстати говоря, этому же ведомству ею пользоваться). Стоит заметить, что в ходе второго круга разбирательств суды таки согласились с тем, что "ЕСУ" сделало все от себя зависящее для выполнения этого обязательства и в этой части договор нельзя считать нарушенным. Эти выводы окончательно подтвердил и Верховный суд", - говорится в материале.

Что касается второго обязательства по инвестированию в развитие компании 450 млн долларов, автор отмечает, что инвестор вложил гораздо больше указанной в приватизационном договоре суммы, что позволило сделать хронически убыточную государственную компанию прибыльной, когда собственником стал частный инвестор.

"На выполнение послеприватизационного развития "Укртелекома" за 5 лет, начиная с 2011 года, было потрачено гораздо больше указанной суммы. И эти средства достигли своей цели: объективные финансовые данные телекомоператора, которые стабильно улучшаются, начиная с 2013 года, тому подтверждение. Прибыльность компании растет от года к году – несмотря на неблагоприятные внешние экономические факторы. Имеется в виду и сложная ситуация в стране из-за военных действий, и глобальная тенденция падения фиксированной телефонии", - сообщается в материале.

Автор подчеркивает, на претензии Фонда госимущества у покупателя "Укртелекома" есть своя твердая позиция: за годы, пока предприятие пребывает в частной собственности, ни одного нарушения послеприватизационных обязательств со стороны инвестора не было.

По информации СМИ, наиболее удачными сделками в истории отечественной приватизации экономисты считают продажу "Криворожстали" и "Укртелекома". Первая сделка в 2005 году принесла в бюджет страны 24,2 млрд грн, вторая – 10,6 млрд грн (2011 год). При чем при повторной продаже "Криворожстали" удалось выручить в пять раз больше, чем при первичной приватизации. Однако специалисты уверены, что этот успех реприватизации повторить не удастся.

РБК-Україна
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Собственник "Укртелекома" не нарушает инвестиционные обязательства - аналитика». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
ноября

Московская церковь назвала украинца антихристом

Убили участника мирных переговоров

Воин зарезал первого короля Руси-Украины

За что убили Джона Кеннеди: 6 черных меток

Самое читаемое
&quot;Вас, бандеровцев, всех уже пора отстреливать&quot;: водитель-хам рявкнул к женщине, которая сделала ему замечание
"Вас, бандеровцев, всех уже пора отстреливать": водитель-хам рявкнул к женщине, которая сделала ему замечание 6 Просмотров: 19424
Зарплата от 40 тыс. грн: где столько платят
Зарплата от 40 тыс. грн: где столько платят Просмотров: 18783
Мужчина нашел старшего сына в луже крови. Младший - исчез
Мужчина нашел старшего сына в луже крови. Младший - исчез
3
 Просмотров: 17559
Прекратили выплату больничных и декретных: причины
Прекратили выплату больничных и декретных: причины Просмотров: 11475
Опубликовали полный список украденного россиянами из украинских кораблей
Опубликовали полный список украденного россиянами из украинских кораблей
10
 1 Просмотров: 11070
Экономика
Как сэкономить на отоплении зимой: в правительстве нашли выход
Как сэкономить на отоплении зимой: в правительстве нашли выход Просмотров: 486
Импорт электроэнергии из РФ грозит уничтожением угольной отрасли – Волынец
Импорт электроэнергии из РФ грозит уничтожением угольной отрасли – Волынец Просмотров: 99
Инициированный Герус импорт электроэнергии из РФ остановит 75% шахт и большинство блоков АЭС, - Федерация работодателей ТЭК
Инициированный Герус импорт электроэнергии из РФ остановит 75% шахт и большинство блоков АЭС, - Федерация работодателей ТЭК Просмотров: 234
Глава Аграрного Фонда вошел в топ-25 CEO Украины - и был отстранен в этот же день
Глава Аграрного Фонда вошел в топ-25 CEO Украины - и был отстранен в этот же день Просмотров: 207
Скороход рассказала, как в комитете Геруса голосуют по команде
Скороход рассказала, как в комитете Геруса голосуют по команде 1 Просмотров: 252
Больше всего комментируют
23
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
6
Зеленский впервые отреагировал на пророссийские заявления Коломойского
6
"Вас, бандеровцев, всех уже пора отстреливать": водитель-хам рявкнул к женщине, которая сделала ему замечание
4
"Готовим крутезну штуку" - Дубилет анонсирует очередную реформу
2
"Покажем миру варварское отношение россиян" - наши корабли вернулись из плена
Голосов: 22435
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua