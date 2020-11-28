Со вторника в Украине вырастут пенсии и зарплаты: кто будет получать больше

От 1 января 2021 минимальная зарплата вырастет до 6 тыс. Фото: Reuters

В Украине от 1 декабря 2020 возрастет прожиточный минимум, что предусмотрено государственным бюджетом. Соответственно вырастут и привязаны к нему выплаты - зарплаты, пенсии и государственные пособия.

В частности, от 1 декабря прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц вырастет на 71 грн - от 2118 грн до 2189 грн. Для основных социальных и демографических групп населения новый прожиточный минимум будет составлять: на детей до 6 лет - 1921 грн, детей от 6 до 18 лет - 2395 грн, трудоспособных лиц - 2270 грн, лиц, утративших трудоспособность, - 1769 грн.

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Средняя зарплата в Украине в сентябре составила 11998 грн, минимальная - более чем вдвое меньше и составляет 5 тыс. грн. От 1 января 2021 минимальная зарплата вырастет до 6 тыс. грн. Так же от 1 декабря состоится автоматический перерасчет пенсий.

Офис президента ожидает падение ВВП не более 5% в 2020 году.