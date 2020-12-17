Снижение НДС для аграриев противоречит договоренностям с МВФ - аналитики

Неизвестно, какие именно компании станут ключевыми бенефициарами этой льготы. Фото: unsplash

Поддержанный парламентом проект закона, который снижает ставки НДС для аграриев до 14%, содержит ряд противоречий.

Об этом сообщают в Центре анализа публичных финансов и публичного управления КSE.

Аналитики объясняют, что в сопроводительных к проекту документах отсутствует обоснование, почему для аграриев нужно снижать ставку НДС и почему именно до такого размера.

"Неизвестно, какие именно компании станут ключевыми бенефициарами этой льготы, как это повлияет на объем налогов, которые они платят в бюджет, и главное - что в результате такой ставки получит государство", - говорят эксперты.

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Среди недостатков указывают то, что к проекту не предоставили финансово-экономическое обоснование. Поэтому неизвестно, как принятие законопроекта повлияет на выполнение госбюджета на 2021 год.

По мнению аналитиков, проект закона противоречит принципам сотрудничества с МВФ. В действующем меморандуме с Фондом Украина обещает воздерживаться от введения новых увольнений от уплаты налогов или налоговых льгот. Также законопроект не соответствует положениям Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, согласно которому Украина обязуется приблизить свое законодательство к законодательству ЕС, в том числе в части о совместной системе НДС.

Парламент поддержал во 2-м чтении и в целом законопроект, предусматривающий снижение ставки НДС с 20% до 14% для определенных сфер агросектора. Среди них: операции поставки и ввоз в Украину крупного рогатого скота и живых свиней, цельного молока, пшеницы, ржи, ячменя, овса, кукурузы, соевых бобов, сахарной свеклы, семян льна, сурепки, рапса, подсолнечника, семян и плоды прочих масличных культур.