Снижение ценовых ограничений приведет к коллапсу энергорынка - Кушнирук

Эксперт Борис Кушнирук заявил, что снижение price caps приведет к тому, что производство электроэнергии из угля станет нерентабельным для ТЭС

Если снизить ценовые ограничения на рынке электроэнергии (price caps), ТЭС могут уйти из внутрисуточного рынка, что спровоцирует дефицит в энергосистеме.

Об этом заявил экономический эксперт Борис Кушнирук в интервью журналисту.

Эксперт отметил, что в Украине на сегодня есть проблема с углем. Собственного угля не хватает, четверть необходимого объема мы импортируем из США, Колумбии, ЮАР. И цена импорта оказывается дороже, чем по формуле "Роттердам+". Снижение price caps приведет к тому, что производство электроэнергии из угля станет нерентабельным и ТЭС могут уйти из внутрисуточного рынка.

"Если в теплоэлектростанций будут снижены нынешние ограничения по цене, то они начнут действовать или в убыток, или могут сказать: сорри, мы идем с рынка. То есть, мы готовы продавать электроэнергию на сутки вперед или по прямым контрактам, но мы просто идем с рынка внутрисуточного, потому что вы установили нам ограничения, которые делают невыгодным производство этой электроэнергии", - пояснил Кушнирук.

Он считает, что такая ситуация может спровоцировать серьезные проблемы на энергорынке и вызвать дефицит электроэнергии и дестабилизаци. энергосистемы Украины.

"Это может просто привести к уже существенным проблемам для самого энергорынка, так как могут возникать существенные дисбалансы, которые могут приводить к дестабилизации рынка, когда будут просто уходить цели территории", - сказал Кушнирук.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, (НКРЭКУ) не поддержала снижение лимитов максимальных цен на рынке электроэнергии "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке (price caps). Член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук ранее заявил, что намерения снизить предельные цены (price caps) на рынке электроэнергии существенно усложнят возможность закупки угля и могут спровоцировать кризис в энергетике.