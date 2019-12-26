Снижая тарифы правительство Гончарука оправдывает надежды избирателей от власти - эксперт

Кабинет министров чуть ли не не впервые снижает тарифы, а это один из критериев, по которым общество будет оценивать деятельность власти. Об этом заявил кандидат социологических наук, директор социологической компании "Ситаргет" Алексей Боровский.

"Чуть ли не впервые правительство действительно снижает тарифы, я имею в виду тарифы на сектор ЖКХ, газ, за ​​отопление. По такой тенденцией не должно интересовать, кто и сколько зарабатывает. Есть ли конкретный результат? Касаются ли результаты конкретно гражданина? Это и будет показателем успешной деятельности", - сообщил эксперт.

Такое мнение Боровский высказал, комментируя общественную дискуссию о повышении заработных плат чиновникам и государственным служащим. Социолог считает, что критерием деятельности государственных деятелей и институтов должны быть конкретные результаты. Для правительства это не только макроэкономические показатели, которые беспокоят большие секторы экономики, но и показатели, касающиеся конкретных людей, в том числе снижение тарифов.

Эксперт считает, что именно по этим критериям общество будет судить о деятельности власти после Нового года.

"В частности, мы должны учитывать, что весь год у нас был годом ожиданий. То есть, граждане действительно выражали доверие, мы фиксировали рекордные показатели доверия к отдельным государственным деятелям. Я даже скажу, что на Новый год мы выйдем с определенными представлениями, а что же сделали политики с такими зарплатами? И здесь уже будем смотреть на результаты деятельности конкретного лица. Я думаю, что по поводу деятельности тех, кто занимает высшие посты в правительстве страны, будут смотреть на показатели в отдельных секторах экономики, в тарифах, в платежках, в конце концов, на прожиточный уровень всех нас", - подчеркнул эксперт.