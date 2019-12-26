Снижая тарифы правительство Гончарука оправдывает надежды избирателей от власти - эксперт

 
Ексклюзивы
1/5
Супрун ушла - у Минздрава снова салоны Porsche и Lexus - ученый
Супрун ушла - у Минздрава снова салоны Porsche и Lexus - ученый
2 Просмотров: 5904
Кто может стать следующим премьером
Кто может стать следующим премьером
Просмотров: 5841
Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным - бывший доброволец
Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным - бывший доброволец
1 Просмотров: 873
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
Просмотров: 360
Почему Аваков "вытащил" на брифинг Зеленского
Почему Аваков "вытащил" на брифинг Зеленского
Просмотров: 2952
Газовые договоренности: власть пошла по пути Януковича
Газовые договоренности: власть пошла по пути Януковича
Просмотров: 2088
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4 Просмотров: 3123
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
6 Просмотров: 1827
Коррупцию подпитывают наличные из игровых залов - экономист
Коррупцию подпитывают наличные из игровых залов - экономист
Просмотров: 459
Почему Зеленский не закрывал игровые автоматы ранее
Почему Зеленский не закрывал игровые автоматы ранее
1 Просмотров: 3231
Фото
Все фото
3
13
3
3
7
Показали протокол по газу с Россией
Показали протокол по газу с Россией
&quot;Труднее всего найти поставщиков&quot; - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Показали новые 50 и 200 грн
Показали новые 50 и 200 грн
Нацбанк выпустил монеты необычной формы
Нацбанк выпустил монеты необычной формы
&quot;Сладости надо уметь продать&quot; - кондитер об опыте заработка на веганских конфетах
"Сладости надо уметь продать" - кондитер об опыте заработка на веганских конфетах
Видео
Все видео
Раскрыли подробности договоренностей с РФ по газу
Раскрыли подробности договоренностей с РФ по газу
Нафтогаз отозвал иск против Газпрома
Нафтогаз отозвал иск против Газпрома
Зеленский анонсирует доступные кредиты для бизнеса
Зеленский анонсирует доступные кредиты для бизнеса
Украинское предприятие производит продукцию для российского ВПК - "Схемы"
Украинское предприятие производит продукцию для российского ВПК - "Схемы"
Зеленский: Важные вопросы будут решаться на референдумах
Зеленский: Важные вопросы будут решаться на референдумах
Интервью
1/5
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
1 Просмотров: 810
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4 Просмотров: 3123
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
Просмотров: 3249
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Просмотров: 1395
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1368
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 декабря 2019
Просмотров: 45
Між берегами
Отак живеш — немов пливеш у плоскодонці тихою річкою між двома берегами. А день — як оце зараз: короткий, туманний, без сонця. Чи воно ...
четверг, 26 декабря 2019 18:44

Снижая тарифы правительство Гончарука оправдывает надежды избирателей от власти - эксперт

  Комментировать
Снижая тарифы правительство Гончарука оправдывает надежды избирателей от власти - эксперт

Кабинет министров чуть ли не не впервые снижает тарифы, а это один из критериев, по которым общество будет оценивать деятельность власти. Об этом заявил кандидат социологических наук, директор социологической компании "Ситаргет" Алексей Боровский.

"Чуть ли не впервые правительство действительно снижает тарифы, я имею в виду тарифы на сектор ЖКХ, газ, за ​​отопление. По такой тенденцией не должно интересовать, кто и сколько зарабатывает. Есть ли конкретный результат? Касаются ли результаты конкретно гражданина? Это и будет показателем успешной деятельности", - сообщил эксперт.

Такое мнение Боровский высказал, комментируя общественную дискуссию о повышении заработных плат чиновникам и государственным служащим. Социолог считает, что критерием деятельности государственных деятелей и институтов должны быть конкретные результаты. Для правительства это не только макроэкономические показатели, которые беспокоят большие секторы экономики, но и показатели, касающиеся конкретных людей, в том числе снижение тарифов.

Эксперт считает, что именно по этим критериям общество будет судить о деятельности власти после Нового года.

"В частности, мы должны учитывать, что весь год у нас был годом ожиданий. То есть, граждане действительно выражали доверие, мы фиксировали рекордные показатели доверия к отдельным государственным деятелям. Я даже скажу, что на Новый год мы выйдем с определенными представлениями, а что же сделали политики с такими зарплатами? И здесь уже будем смотреть на результаты деятельности конкретного лица. Я думаю, что по поводу деятельности тех, кто занимает высшие посты в правительстве страны, будут смотреть на показатели в отдельных секторах экономики, в тарифах, в платежках, в конце концов, на прожиточный уровень всех нас", - подчеркнул эксперт.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Снижая тарифы правительство Гончарука оправдывает надежды избирателей от власти - эксперт». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
декабря

Создали компанию, которая производит легенды

Разгромили типографию националистов

Разрушим старый порядок - власть обратилась к украинцам

Жителей сел приравняли к горожанам

Открыли новый химический элемент

Опасное приключение вдохновило на создание известного ралли

Самое читаемое
Назвали самую модную обувь этой зимой
Назвали самую модную обувь этой зимой
9
 Просмотров: 17190
Опубликовали полный разговор подозреваемой в убийстве Шеремета
Опубликовали полный разговор подозреваемой в убийстве Шеремета
3
 Просмотров: 8829
Супрун ушла - у Минздрава снова салоны Porsche и Lexus - ученый
Супрун ушла - у Минздрава снова салоны Porsche и Lexus - ученый
 2 Просмотров: 5904
Кто может стать следующим премьером
Кто может стать следующим премьером
 Просмотров: 5841
Чего нельзя дарить на Новый год - советы астролога
Чего нельзя дарить на Новый год - советы астролога
 Просмотров: 5796
Экономика
У Жеваго прокомментировали дело о взыскании 1,5 млрд грн
У Жеваго прокомментировали дело о взыскании 1,5 млрд грн Просмотров: 153
Секонд-хенд запретят: подробности
Секонд-хенд запретят: подробности Просмотров: 4923
Два счета за газ: что изменится для украинцев с января 2020-го
Два счета за газ: что изменится для украинцев с января 2020-го Просмотров: 2691
Назвали условия, при которых Украина получит транш МВФ
Назвали условия, при которых Украина получит транш МВФ 2 Просмотров: 918
Хорошая новость для автомобилистов: бензин снова подешевел
Хорошая новость для автомобилистов: бензин снова подешевел Просмотров: 945
Больше всего комментируют
26
Украина открыла дело за пересечение границы российским поездом
8
Путин обвинил Польшу в развязывании Второй мировой войны
7
За языковой закон: депутат "Слуги народа" объяснил нападение России на Украину
3
Миром и не пахнет: на Донбасс завезли российские гаубицы
3
"Россия – это смерть" - Херсонский горсовет ответил Путину
Голосов: 22769
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua