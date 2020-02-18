СНБО утвердил оборонный госзаказ на три года

На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины одобрили основные показатели государственного оборонного заказа на 2020 и 2021, 2022 года.
"По итогам рассмотрения вопроса Кабинету министров Украины поручено утвердить этот документ с учетом высказанных предложений по его доработке с целью повышения боевых возможностей Вооруженных сил Украины и развития сил сдерживания", - говорится в сообщении на сайте СНБО.
В 2020 году на выполнение оборонного заказа предусмотрели финансирование в сумме 25,848 млрд грн. Это на 16% больше, чем в 2019 году. В выполнении заказа примут участие 14 государственных заказчиков.
Доля отечественных поставщиков составит почти 90% продукции.
Дополнительно выделят 10 млрд грн под государственные гарантии для реализации программ, связанных с повышением обороноспособности и безопасности государства. Такой объем государственных гарантий военные получат впервые.
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Государственный оборонный заказ предусматривает продолжение разработки и закупки по важнейшим проектам по созданию ракетной техники.
Правительству поручили обеспечить финансирование в полном объеме, не допуская уменьшения расходов государственного бюджета или перераспределения на другие нужды.
Укроборонпром планирует рассекретить часть оборонного заказа 2021 года. Об этом сообщил Мустафа Найем, заместитель генерального директора концерна.
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