СНБО утвердил оборонный госзаказ на три года

На оборонный заказ выделили 25,848 млрд грн. Фото: СНБО

На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины одобрили основные показатели государственного оборонного заказа на 2020 и 2021, 2022 года.

"По итогам рассмотрения вопроса Кабинету министров Украины поручено утвердить этот документ с учетом высказанных предложений по его доработке с целью повышения боевых возможностей Вооруженных сил Украины и развития сил сдерживания", - говорится в сообщении на сайте СНБО.

В 2020 году на выполнение оборонного заказа предусмотрели финансирование в сумме 25,848 млрд грн. Это на 16% больше, чем в 2019 году. В выполнении заказа примут участие 14 государственных заказчиков.

Доля отечественных поставщиков составит почти 90% продукции.

Дополнительно выделят 10 млрд грн под государственные гарантии для реализации программ, связанных с повышением обороноспособности и безопасности государства. Такой объем государственных гарантий военные получат впервые.

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Государственный оборонный заказ предусматривает продолжение разработки и закупки по важнейшим проектам по созданию ракетной техники.

Правительству поручили обеспечить финансирование в полном объеме, не допуская уменьшения расходов государственного бюджета или перераспределения на другие нужды.

Укроборонпром планирует рассекретить часть оборонного заказа 2021 года. Об этом сообщил Мустафа Найем, заместитель генерального директора концерна.