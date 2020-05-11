Шмыгаль анонсировал программы для поддержки бизнеса

Выделят средства для поддержки бизнеса. Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что создали все предпосылки для полноценной работы обновленной программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Об этом он сказал во время традиционной селекторного совещания под председательством Владимира Зеленского по поводу предотвращению распространения коронавируса, сообщает официальный сайт президента Украины.

Шмыгаль рассказал, что дополнительно финализируется другая программа - "Новые деньги". С ней предприниматели получат возможность получить кредиты под очень низкий процент.

"Эти программы помогут украинскому бизнесу выдержать тяжелые экономические условия, обусловленные эпидемией, а также станут залогом сохранения рабочих мест. Основное условие программ - сохранение не менее 80% рабочих мест в малом и микробизнеса", - подчеркнул Денис Шмыгаль.

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По информации Государственного центра занятости, в этом месяце зарегистрировалось дополнительно 140 тыс. безработных. Кабинет Министров выделил 6 млрд грн из Фонда борьбы с коронавирусом.

В Украине с сегодняшнего дня, 11 мая, ослабляют карантин. Такое решение было принятое правительством накануне. Будет разрешено открыть зоны отдыха. При соблюдении усиленных санитарных норм, могут работать салоны красоты, летние террасы кафе.