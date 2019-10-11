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пятница, 11 октября 2019 22:42

Смолий рассказал о критической проблеме украинских банков: подробности

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Смолий рассказал о критической проблеме украинских банков: подробности
Яков Смолий сообщил, что в Украине каждый второй кредит проблемный. Фото: Hromadske

В украинских банках объем проблемных кредитов составляет около 50%, или 566 млрд грн.

Такой показатель проблемных кредитов - один из системных рисков для финансовой системы. Об этом сообщил глава НБУ Яков Смолий во время совещания у президента Украины, передает пресс-служба ОП.

"Украина - мировой лидер по этому показателю. Сегодня объем проблемных кредитов в украинских банках составляет около 50%, или 566 млрд грн. Это - один из системных рисков для нашей финансовой системы. Если бы должники ответственно относились к собственным обязательствам и возвращали средства, банки смогли бы расформировать резервы, сформированные на случай невозврата кредитов, и направить этот ресурс для кредитования реального бизнеса, который работает ", - подчеркнул Смолий.

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Глава НБУ также отметил, что самая сложная ситуация с ПриватБанком, ведь весь портфель проблемных кредитов - это займы прежним владельцам.

"Государство пытается вернуть эти средства через суды разных юрисдикций: в Украине, Великобритании, США и Швейцарии", - рассказал Смолий.

В следующем году кредиты могут ощутимо подешеветь. По прогнозам правительства, будут стоить 13-14% годовых в гривне. Банкиры говорят, что ставки упадут еще больше.

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