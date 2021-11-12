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пятница, 12 ноября 2021 00:35

Шмигаль рассказал о ситуации с углем для ТЭС

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Шмигаль рассказал о ситуации с углем для ТЭС
Своего угля Украине не хватит. Фото: УНН

Украина транспортирует уголь для электростанций из-за границы. Потому что собственного не хватит на весь отопительный сезон.

"Уголь едет. Уголь должны обеспечить генерирующие компании, владеющие угольными электространциями. И мы знаем, и видим график поставок угля в Украину. Он едет по морю и едет также по железной дороге. Отдельно есть заказ от "Центрэнерго"- это заказывающая государственная компания, есть украинская добыча", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в программе "Право на власть".

За отопительный сезон в Украине в среднем потребляется около 10 млн. тонн угля.

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"8 млн тонн – это наша добыча, чуть больше 2 млн тонн – то, что дозаказано по импорту, где есть контракты. На отопительный сезон угля хватит. То, что есть неравномерность поставок – сегодня, действительно, в мире есть дефицит. Сегодня в мире есть энергетический кризис. Он не в Украине - это европейский и мировой энергетический кризис", - пояснил Шмыгаль.

Прошлой зимой в Украине остро встала проблема нехватки угля на украинских тепловых электростанциях.

В феврале четыре энергоблока пришлось отключить от энергосистемы из-за отсутствия угля, необходимого для их работы. Это 2 энергоблока Змиевской ТЭС, входящей в госкомпанию ПАО "Центрэнерго" и 2 энергоблока Запорожской ТЭС, входящей в ДТЭК Рината Ахметова.

Еще 13 энергоблоков ТЭС уже были остановлены на аварийном ремонте.

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