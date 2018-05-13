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воскресенье, 13 мая 2018 04:00

СМИ: США планируют ввести санкции против украинских чиновников

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СМИ: США планируют ввести санкции против украинских чиновников
США могут ввести санкции против Украины. Фото: РБК

В Соединенных Штатах обсуждают санкции против украинских чиновников.

В Вашингтоне в последнее время идут разговоры о санкциях против чиновников, которые тормозят реформы. Сейчас есть основания беспокоиться представителям партий, составляют коалицию в Верховной Раде, но не принимают необходимых для реформ законов. Конкретные имена могут прозвучать через месяц-полтора, сообщает ТСН.

Бывший специалист института США по региональному развитию Стивен Никс называет самым большим изменением в Украине за последние 10 лет появление национальной гордости и самосознания. "В мире много проблем, каждая из которых борется за внимание Конгресса и Белого дома, но я могу заверить вас, что исходя из всех разговоров на Капитолийском холме - с сенаторами и членами палаты представителей - Украина остается очень важным американским союзником", - заявил аналитик Международного республиканского института.

В то же время эксперты в США отмечают, что в Украине изменилось общество, но не политики. "Конечно, специалисты видят, кто что делает в Украине. Заметное - что МВФ не дал сейчас за год ни одного транша из-за того, что Украина не выполнила главное условие: независимый антикоррупционный суд", - заявил аналитик Атлантического совета Андерс Аслунд.

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По данным ЕБРР, рост экономики Украины остается относительно медленным. Несмотря на прогнозируемый рост 2018 года.

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