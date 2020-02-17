Слушания по "Корвалолу" затягиваются. Здание суда якобы заминировали

Директор по правовому обеспечению компании "Фармак" Дмитрий Таранчук: "Сейчас в здании Северного апелляционного хозяйственного суда Киева работает МЧС, служебные собаки". Фото:Tabletki.ua

Сегодня 17 февраля в 11.00 в Северном апелляционном хозяйственном суде Киева должно состояться рассмотрение дела о торговой марке "Корвалол", однако появилось сообщение о заминированном здании суда.

Об этом рассказал директор по правовому обеспечению компании "Фармак" Дмитрий Таранчук.

"У нас заседание должно начаться в 11.00, и ровно в 11 часов объявили, что суд заминирован, просьба покинуть здание. Сейчас в здании работает МЧС, служебные собаки, а мы ждем под судом", - рассказал Дмитрий Таранчук.

По его словам, такая ситуация - не впервые. "В нашем деле четвертый раз, когда в день рассмотрения нашего дела происходит заминирование суда. Потенциально это может быть, в частности, связано и с нашим делом, хотя сложно сказать, но статистика у нас уже есть подобных случаев", - отметил Дмитрий Таранчук.

Он также добавил, что все представители сторон ожидают возобновления слушаний.

Напомним, торговые марки "Корвалол" и "Корвалол Corvalolum" признаны хорошо известными по отношению к АО "Фармак", а это означает, что у потребителей препарат ассоциируется с этим конкретным производителем. Как ранее сообщалось, судебный спор между фармпроизводителями АО "Фармак" и фармфирма "Дарница" по правам на ТМ "Корвалол" продолжается с 2004 года. В 2017-м Апелляционная палата Министерства экономического развития и торговли признала обозначение "Корвалол Corvalolum" хорошо известным по отношению к "Фармаку". В 2018 году это решение отменил Киевский апелляционный хозяйственный суд по апелляционной жалобе "Дарницы". "Фармак" обратился в Верховный суд, 25 июня Большая палата этого суда приняла решение направить дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.