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четверг, 31 октября 2019 15:53

"Слуги народа" пообещали ФОПам лучшие условия: подробности

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&quot;Слуги народа&quot; пообещали ФОПам лучшие условия: подробности
Лимиты предлагают увеличить для ФЛП всех групп. Законопроект опубликовали на сайте парламента. Фото: Радіо ТРЕК

В Верховной Раде предложили повысить лимиты для ФЛП. Соответствующий законопроект зарегистрировали нардепы от "Слуги народа" Александр Дубинский, Роксолана Пидласа и Юлия Диденко.

Лимиты, в рамках которых можно платить пониженные налоги, предлагают повышать для предпринимателей всех групп, говорится в законопроекте. Документ на сайте парламента появился 31 октября.

Так, для первой группы ФЛП лимиты предлагают увеличить с 0,3 млн до 1 млн грн/год. Второй - с 1,5 млн до 5 млн грн/год, третьей - с 5 млн до 10 млн грн/год.

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Кроме того, для ФЛП первой группы, оказывающие бытовые услуги, хотят ввести налоговую ставку 0%. Для предпринимателей, работающих в других КВЭД этой группы, ставку налога предлагают установить на уровне не более 10% размера прожиточного минимума. С 1 декабря 2019-го он составит 2027 грн.

В Украине зарегистрировано 1,8 млн ФЛП, из них 1,3 млн - плательщики единого налога, говорят авторы законопроекта.

В прошлом году ФЛП оплатили 19,6 млрд грн единого налога, свидетельствуют данные ГФС. Это на 38% больше показателей 2017-го.

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Дата
31
октября

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