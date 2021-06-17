"Случится авария на трубе. И Германия окажется перед выбором: хотите газ - качайте с "Северного потока-2 "- Гламаздин

Вадим Гламаздин: "Если газопровод достроят и русские не будут нуждаться в транзите через Украину, Москва его остановит". Фото: Сергей СТАРОСТЕНКО, Gazeta.ua

У Германии нет юридического механизма для остановки строительства "Северного потока-2". Потому что в их территориальных водах работы практически завершены. Есть немецкие разрешения, которые можно отозвать через суд. Экологи пытались судиться, но пока безрезультатно. Если после выборов в Германии придут "Зеленые", то повлиять на решение по "Северному потоку-2" не смогут.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал екс-советник председателя правления Нафтогаза Вадим Гламаздин.

"С 28 стран-членов Европейского Союза не менее 20 - активно и громко против этого проекта. В Европейском Союзе решения о санкциях должно поддержать правительство каждого государства-члена. Нынешнее немецкое не одобряет их. Австрийское - тоже. Таких стран две или три, но этого достаточно. Евросоюз мог бы ввести такие же санкции, как американцы. И заблокировать строительство. В Штатах Конгресс может принять закон, и администрация, хочет того или нет, должна будет выполнять", - отметил он.

Невозможность использовать "Северный поток-2" станет политическим поражением Кремля. Поэтому он будет пользоваться газопроводом - не важно, кто будет у власти в Германии, убежден эксперт.

"Это предположение давно крутится в информационном пространстве. Но два момента делают его недейственным.

Во-первых, "Зеленые" могут войти у коалицию власти, даже сформировать правительство и канцлером может стать представитель этой партии. Но это никоим образом не повлияет на достройку "Северного потока-2". У Германии нет юридического механизма для остановки его строительства. Потому что в их территориальных водах работы практически завершены. Есть немецкие разрешения, которые можно отозвать через суд. Экологи пытались судиться, но пока безрезультатно.

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Во-вторых, если газопровод достроят и русские не будут нуждаться в транзите через Украину, Москва его остановит. Независимо от того, кто будет у власти в Германии - "зеленые", "фиолетовые" или еще какие-то. Посреди зимы случится какая-то авария на трубе в России, которая идет через Украину. И Германия предстанет перед простым выбором. Хотите газ - качайте с "Северного потока-2". Так Россия делала с транзитом туркменского голубого топлива в Европу еще в 2009 году. На российской трубе произошла авария. И с тех пор и до сих пор ни одного кубометра туркменского газа в Европу не поступает.

Последствия аварии до сих пор не ликвидированы. Так в Грузии 2011-го. Это классический русский подход. Невозможность использовать "Северный поток-2" станет политическим поражением Кремля. Поэтому он будет пользоваться газопроводом - не важно, кто будет у власти в Германии", - подытожил Гламаздин.

Полное интервью с Вадимом Гламаздиным читайте в журнале "Країна"

Решение Администрация президента США Джо Байдена не вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG, ответственной за строительство российского газопровода "Северный поток-2" является ошибочным. Так считают в комитете Сената США по международным делам.