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пятница, 22 ноября 2019 10:40

Скороход рассказала, как в комитете Геруса голосуют по команде

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Скороход рассказала, как в комитете Геруса голосуют по команде

Председатель энергетического комитета ВР Андрей Герус считает себя богом комитета и требует от депутатов-членов комитета принятия нужных ему решений.

Об этом заявила народный депутат Украины, член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Анна Скороход.

"Он считает, что он бог комитета, и все решения должны приниматься так, как он сказал. Нам перед комитетом присылали сообщения о том, как по какому решению на комитете голосовать", – сообщила Скороход.

Ранее народный депутат Украины, первый заместитель комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко заявил, что Андрей Герус не имеет права занимать пост главы энергетического комитета через лоббирование интересов олигархов.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который председатель энергетического комитета Андрей Герус пролоббировал правку, которая позволила закупать российскую электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Однако с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Игорем Коломойским.

Президент Зеленский обещал разобраться с энергетическим законом, принятым "специально для РФ". По словам Президента Украины, он не знал, что принятые изменения в закон о ядерной энергетике позволили восстановить коммерческий импорт электроэнергии из РФ. Об этом он сказал в общении с журналистами во время пресс-марафона 10 октября, комментируя принятие Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии".

Obozrevatel
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