Сколько задолжала Украина: цифры

Из-за коронакризиса снизились поступления в казну и выросли расходы. Фото: pixabay.com

В течение 2020 года Минфину необходимо погасить 346 млрд грн долгов, без учета 145 млрд грн на обслуживание долгов, которые государство платит из расходной части бюджета.

Объем внутреннего долга составляет 216 млрд грн, внешнего - 130 млрд грн. Эта сумма сопоставима с объемом предыдущих погашений, но все еще значительна.

Из-за коронакризиса снизились поступления в казну и выросли расходы. Вследствие внесенных в госбюджет изменений плановый дефицит на 2020 год вырос более чем в три раза - с 96 до 298 млрд грн, пишет "Экономическая правда".

Это означает, что почти каждая четвертая гривня расходов государственного бюджета в 2020 году должна финансироваться путем привлечения новых долгов. С учетом местных бюджетов это соотношение будет меньше. Это самый высокий уровень дефицита государственного бюджета с 2016 года.

Общая потребность правительства в привлечении долгового финансирования в 2020 году увеличилась почти вдвое и составляет 653 млрд грн.

План по внешним заимствованиям увеличился с 111 млрд грн до 242 млрд грн, план по внутренним заимствованиям - с 231 млрд грн до 372 млрд грн.

При этом, основная нагрузка по привлечению долгового финансирования запланирована именно на июль-декабрь 2020 года. За первое полугодие Минфин смог взять в долг 261 млрд грн по общему фонду госбюджета. Но за второе полугодие нужно привлечь еще 355 млрд грн - на 36% больше, чем было привлечено за январь-июнь.

В течение первого полугодия 2020 года общий фонд госбюджета недополучил 38,4 млрд грн запланированных доходов.