Сколько украинцы потратят на новогодний стол-2022

Для жителей Киева стоимость бюджетного новогоднего стола составит 2123,59 грн. Фото: pixabay.com

В этом году украинская семья из четырех человек потратит на новогоднее застолье в среднем 1844 грн.

Это на 8,1% больше, чем в прошлом году, передает Национальный научный центр "Институт аграрной экономики".

3 кг салата "Оливье" по традиционному рецепту будет стоить около 199 грн. Самыми дорогими ингредиентами будет колбаса - 100 грн за 0,5 кг, зеленый горошек - 35 грн за 0,5 кг, 200 г соленых огурцов - 17,22 грн, шесть яиц - 19,8 грн, 180 г майонеза - 14,5 грн. За лук и картофель, цены на которые по состоянию на конец года снизились, а также морковь придется в среднем заплатить 13 грн. 1,5 кг "Шубы" станет примерно в 122 грн — примерно столько же, как и в прошлом году. Лишь за 0,5 кг филе сельди придется заплатить в среднем 100 грн.

300 г твердого сыра будут стоить 75 грн, а пачка сливочного масла - 50 грн. Расходы на овощи в целом составят 185,3 грн, самым дорогим будет сладкий перец - 52,5 грн за 0,5 кг. Фрукты на праздничном столе обойдутся 105,8 грн. За 2 кг мандаринов нужно будет заплатить 70 грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шампанское почти за 3 тыс. грн и 100 г стейка за 1690 – "слуги народа" готовятся к новогоднему корпоративу

Стоимость 1кг белого хлеба будет стоить 24,95 грн, а шоколадные конфеты-170 грн за 1 кг. "Артемовское" игристое вино обойдется также в 109 грн, коньяк "Шабо" 5-летней выдержки - 180 грн. Соки, вода, газированные напитки будут стоить 81 грн.

В 2021 году на 10-26% выросла стоимость мясных продуктов. В общем 2,5 кг обойдется в 443,5 грн. 0,5 кг "Салями" будет стоить 98,50 грн, копченой подчеревины - до 110 грн, биток из свинины - около 115 грн. Мясо птицы на конец года является самым дешевым среди других видов, хотя куриное филе почти такое же по цене, как свинина. За 1 кг куриного филе в среднем придется заплатить 120 грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новые новогодние блюда: 3 оригинально украшенные салаты

Также семьи, которые могут приобрести деликатесы, дополнительно заплатят 480 грн. Баночка красной икры 120 г будет стоить 260 грн, красная рыба - 220 грн за 200 г. Стоимость еды из деликатесами составит 2324,74 грн.

Для жителей Киева стоимость бюджетного новогоднего стола составит 2123,59 грн, что на 10,8% больше чем в прошлом году. Ужин с деликатесами жителям столицы станет в 2673,59 грн.

Расчет сделан на основе данных Госслужбы статистики, мониторинга розничных цен на городских рынках и в супермаркетах в среднем по регионам на 1 декабря этого года.

В 2021 году елки высотой 1 м в государственных лесхозах будут стоить 70-100 грн. На елочных базарах будет стоить дороже. На торговых площадках Киевской области цены на елки разной высоты будут варьироваться от 108 до 2,5 тыс. грн. На сосны – от 70 до 4 тыс. грн.