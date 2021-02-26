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суббота, 27 февраля 2021 21:10

Сколько украинцы платят за аренду жилья: самые дорогие и самые дешевые квартиры

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Сколько украинцы платят за аренду жилья: самые дорогие и самые дешевые квартиры
На аренду в прошлом месяце потратили $149 тыс. Фото: unsplash

В январе столичную недвижимость арендовали 167 раз. Это на 56% меньше, чем в декабре.

На аренду в прошлом месяце потратили $149 тыс., сообщают в АН "Благовест".

В категории стоимостью до $500 в месяц доля арендованных объектов составила 32%. В этом сегменте были представлены 1-2-комнатные квартиры, преимущественно в Голосеевском, Шевченковском районах. Самым бюджетным вариантом, арендованным в январе, стала 1-комнатная квартира площадью 40 кв. м в Святошинском районе за 6100 грн/мес.

В ценовом диапазоне $500-1000 в месяц провели 45% сделок. В этой категории фаворитами были 2-3-комнатные квартиры в Голосеевском, Печерском районах. Чаще всего арендовали квартиры в новых домах.

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В ценовом диапазоне от $1000 до $2500 в месяц доля сделок составила 19%. Здесь фаворитом стали Печерский и Шевченковский районы столицы. Основной процент сделок пришелся на квартиры, были единичные сделки с домами и офисными помещениями

В категории элитных объектов от $2500 в месяц доля сделок составила 4%. Здесь превалировали Печерский и Голосеевский районы.

Квартиру, площадью 187 кв. м в Шевченковском районе арендовали за 84 тыс. грн/мес.

Там же арендовали офис площадью 220 кв. м по 196 тыс. грн/мес. Это самый дорогой объект, арендованный в январе.

В 2020 году цены на аренду недвижимости выросли на 11%. Средняя плата за аренду однокомнатной квартиры выросла до 3 тыс. грн в месяц.

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27
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