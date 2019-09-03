Сколько украинцы экономят и на что тратят деньги

На июль населения в банках сохраняло 451,9 млрд грн. Фото: novyny.online.ua

В Украине менее 10% граждан имеют сбережения.

"Даже в периоды роста реальных доходов украинцы не откладывают деньги. Пенсионеры при минимальных доходах делают сбережения. А вот семьи с доходами выше - больше тратят на текущие расходы и реже откладывают", - говорит Людмила Черенько, заведующий отделом исследования уровня жизни населения Института социальных и демографических исследований, пишет Сегодня.

47% опрошенных украинцев говорят, что получают достаточно, но не откладывают деньги. Еще 40% не имеют возможности экономить. 3,5% вообще не хватает денег на еду, свидетельствуют результаты опроса Госстата.

По словам Людмилы Черенько, данные опроса приблизительные. У них в основном участвуют наименее обеспеченные. Состоятельные не хотят говорить о своих доходах.

Сколько наличных денег на руках в украинцев вопрос. Есть только статистику по депозитам. По состоянию на июль населения в банках сохраняло 451,9 млрд грн, передает Фонд гарантирования вкладов. Средний размер депозита - 10 786 грн. Из них 38% на сумму до 10 грн.

"Официальной статистики по сбережениям в Украине нет. Почему-то все годы независимости в Украине игнорируется внутренний инвестор. Хотя внутренние инвестиции - мощный потенциал даже в бедных странах. У нас максимум, что делают люди - вносят деньги на депозит, а рынок ценных бумаг не развит" , - отмечает Людмила Черенько.

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Свои сбережения украинцы в первую очередь тратят на отдых. Далее деньги идут на лекарства, жилье, одежду и бытовую технику.

"Около 90% украинцев не ведут собственный бюджет, объясняя это тем, что имеют такой доход, который можно буквально по памяти расписать. Однако, когда человек начинает записывать свои расходы, видит множество "пробоин в бюджете", через которые деньги могли бы и не вытекать", - говорит заведующая сектором финансовой грамотности ФГВФЛ Олеся Шницер.

Она советует с каждой зарплаты ежемесячно откладывать 10%. Из подарков или выигрышей - не менее 50%. Тогда удастся сэкономить деньги для непредвиденных расходов.

На прошлой неделе ставки больше всего упали для вкладов в долларах и евро. Максимально опустили доходность долларовые депозиты от 3 до 6 месяцев - на 0,71 п п. Банки предлагают их под 2,21% годовых. Бессрочные сбережения и вклады на срок более года подешевели на 0,02 п п. - до 2,87% и до 0,57% годовых соответственно.