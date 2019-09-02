Депозиты стали менее прибыльными

Долларовые депозиты дешевеют в течение последних трех недель. Фото: Главком

На прошлой неделе ставки больше всего упали для вкладов в долларах и евро.

Максимально опустили доходность долларовые депозиты от 3 до 6 месяцев - на 0,71 п п. Банки предлагают их под 2,21% годовых. Бессрочные сбережения и вклады на срок более года подешевели на 0,02 п п. - до 2,87% и до 0,57% годовых соответственно, передает Liga.net.

Депозиты в долларах от месяца до трех банки предлагают под 1,15% годовых. До месяца - под 1,21% годовых. Вклады сроком от полугода до года подорожали на 0,49 п п - до 2,79% годовых.

Бессрочные сбережения в евро банки принимают под 0,54% годовых. Депозиты сроком менее месяца - под 0,87% годовых. На 0,74 п п упала доходность вкладов сроком от 3 до 6 месяцев - до 1,54% годовых. Сбережения на срок от полугода до года подорожали на 0,35 п п - до 1,98%.

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Гривневые вклады сроком более года подешевели 0,79 п п. Составляют 13,92% годовых. Депозиты от месяца до трех снизились на 0,01 п.п. - до 11,99% годовых.

Вклады до месяца банки берут в 9,83% годовых. От 6 месяцев до года - под 14,64% годовых. Депозиты сроком от трех до 6 месяцев набрали 0,14 п п - 14,05% годовых. Бессрочные сбережения - 0,03 п п. Их берут под 7,85% годовых.

В первом квартале украинцы чаще пользовались платежными карточками. Количество сделок выросло на 28%.