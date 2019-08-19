Сколько украинцев сидят без работы

В июле безработным предлагали 95,4 тыс. вакансий. Фото: Depositphotos

В Украине стало меньше безработных. В июле зарегистрировали 280,8 тыс. человек.

По сравнению с предыдущим месяцем количество безработных уменьшилось на 6,3 тыс. человек, сообщили в Государственной службе занятости.

Среди безработных женщины преобладают. Их насчитали 162,4 тыс. Безработных мужчин в Украине 118,4 тыс. человек.

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Безработным в июле предлагали 95,4 тыс. вакансий.

В городах проживают 165,1 тыс. официально зарегистрированных безработных. В селах - 115,7 тыс.

Средняя зарплата в Украине составила 10783 грн. Больше всего получают работники в Киеве - 15650 грн. Меньше всего платят в Кировоградской обл - в среднем 8574 грн, Черниговской обл - 8578.