Сколько украинцев считают себя средним классом

К среднему классу относятся люди, тратящие ежедневно $10 на каждого члена семьиФото:bistrozaim.ua

В прошлом году 25% украинцев считали себя средним классом, по данным социологических исследований. Эксперты говорят, что на самом деле его представителей в Украине не более 10%.

Кто такой средний класс?

К среднему классу относятся люди, тратящие ежедневно $10 на каждого члена семьи. То есть не меньше $30 или 730 грн на семью из трех человек. Такую норму определил Всемирный банк.

В Украине кого можно отнести к этой категории?

Экономист Александр Охрименко говорит, что в Украине средний класс отличается от мирового стандарта.

"Украинец среднего класса - это человек, имеющий высшее образование, недвижимость, сбережения и получает среднюю зарплату по стране. На сегодня это 10,5 тысяч гривен. Если брать во внимание опрос, то в среднем по 5 тысяч гривен украинцы получают в конвертах. То есть настоящая средняя зарплата составляет 15,5 тысяч гривен. К среднему классу сейчас можно отнести работников ИТ-сферы, чиновников, бизнесменов. Они имеют один или несколько высших образований. Достаточно зарабатывают, чтобы самостоятельно планировать отдых и дальнейшую жизнь", - говорит Охрименко.

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Положительно на формирование среднего класса в Украине влияет трудовая миграция.

"Благодаря трудовым мигрантам благосостояние семей растет. Они могут позволить себе больше: откладывают деньги на депозиты, делают ремонты, покупают автомобили. Есть люди, которые действительно много заработали за границей и смогли приобрести недвижимость в Украине. За последние годы количество украинцев, которые на отдых в Турцию возросла в разы. Это тоже говорит о социальном росте. Если 10 лет назад туда летало 2 тысячи украинцев, то сейчас - 800 тысяч", - рассказывает экономист.

По мнению Александра Охрименко, посчитать неофициальную количество людей среднего класса невозможно.

"Статистика говорит, что ранее более 20% украинцев получают среднюю зарплату. Сейчас их более 30%. Например, в 2013 году половина работающих показывала минимальную зарплату. Теперь многие перешли на официальные расчеты", - отмечает он.

Как экономические кризисы повлияли на средний класс?

"Кризис 1998 года ударил по всем украинцам. Многим пришлось сменить профессию, сферу деятельности, чтобы выжить. В 2001 украинцы немного "ожили". Начали класть деньги на депозиты, покупать жилье. Следующий кризис — в 2009 году. Резко вырос курс доллара - с 5 гривен до 10. Затем вернулся на отметку 8 гривен. Большинство украинцев имели долларовые кредиты на жилье, автомобили, бизнес. Пришлось отдавать банкам вдвое больше. Этот кризис очень повлиял на средний класс. Еще один кризис-2014-2015 годы. Революция достоинства, Донбасс, Крым. Новое подорожание доллара, нестабильная ситуация в стране. С 2016 года начался подъем. Формирование среднего класса в Украине продолжается до сих пор", - добавляет экономист.

В каких странах его больше всего? Чем он полезен для государства?

Больше всего среднего класса в США и Германии. Государство заинтересовано в нем, потому что это люди, которые обеспечивают стабильность и развитие страны.

"Мы являемся развивающейся страной. И средний класс у нас не сформирован. Поэтому у нас экономика развивается периодами: либо очень быстро, либо полный провал. Теоретически власть должна быть заинтересована в формировании среднего класса. Просто украинские чиновники пока не понимают, как это сделать. Например, в Соединенных Штатах можно четко увидеть, как средний класс влияет на развитие страны. Последние 20 лет выборы выигрывают только две партии, хотя на самом деле их существует множество. Это влияние среднего класса, который ходит на выборы. И голосуют то за демократов, то за республиканцев", - говорит Александр Охрименко.

Кого считают бедными?

По стандартам ООН, бедными считают людей, которые тратят каждый день менее $5 на каждого члена семьи. Считают не по зарплате, а по общем состоянии: зарплата, социальные выплаты, субсидия, государственные льготы.

"Этот стандарт не учитывает неофициальных заработков. По официальным данным бедных в Украине меньше 5 процентов", - добавил экономист.

Впервые за годы независимости Украины, минимальная зарплата в стране в долларовом эквиваленте превысила "минималку" в России и Беларуси. С 1 января "минималка" в Украине выросла до 4 тыс. 723 грн, или $199 в эквиваленте по курсу на начало года. Таким образом, в Украине минимальная зарплата с 1 января 2020 года составляет $199, а в РФ $195,9 ( 12130 руб).