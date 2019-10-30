Сколько украинцев пострадали от несчастных случаев на работе

Медицинскую помощь от Фонда соцстрахования получили застрахованные работники. Фото: rev.org.ua

В январе-сентябре 2019-го от несчастных случаев на работе пострадали около 68 тыс. граждан. Фонд социального страхования предоставил им соответствующие медицинские и социальные услуги.

Так, медицинскую помощь получили застрахованные работники, сообщила пресс-служба Фонда.

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"Первоочередная цель предоставления социальных услуг - вернуть человеку утраченное здоровье, восстановить работоспособность или, по крайней мере, не допустить ухудшения состояния и повысить качество жизни, если это стойкая утрата трудоспособности. Фонд финансирует все расходы на лечение, включая оперативные вмешательства, и лекарственные средства для пострадавших на производстве. При наличии показаний Фонд финансирует прохождения реабилитации в санаторно-курортных учреждениях для всех работающих, в частности, после инфарктов и инсультов", - объясняет глава правления Фонда Владимир Саенко.

В сентябре средняя зарплата украинцев выросла на 150 грн - до 10 687 грн. Это в 2,6 раза выше уровня минимальной заработной платы - 4173 грн. За последние 12 месяцев средняя зарплата выросла на 18,2%, сообщает Госстат.