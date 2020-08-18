Сколько украинцев получают более 25 тыс. грн зарплаты

В Украине зарплату более 25 000 грн получают 6,6% граждан.

Преимущественно украинцы ежемесячно получают от 4723 до 6000 грн - 20,2%, свидетельствуют данные Госстата.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему рискованно повышать зарплаты в условиях кризиса

Меньше минимальной зарплаты получают 8,3% украинских работников.

Среднюю зарплату по стране - на уровне 10 000 - 12 000 грн - имеют 9,7% граждан.

С 1 сентября в Украине повысят минимальную зарплату с 4723 до 5000 грн. В правительстве считают, что такой рост позволит частично компенсировать экономические сложности, связанные с карантином и пандемией.