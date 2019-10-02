Сколько украинцев купили дешевый газ на зиму - Нафтогаз сообщил цифры

За месяц, в течение которого действовало предложение Нафтогаза, купили более 67 млн куб. газа. Фото: Depositphotos

Газ на зиму по сниженным ценам купили 55 тыс. украинских семей.

Нафтогаз топливо по акционной цене продавал в 19 областях до 25 сентября 2019-го, сообщила пресс-служба Нафтогаза.

"За месяц, в течение которого действовало предложение Нафтогаза, выкупленный объем газа превышает 67 миллионов кубометров", - говорит глава Нафтогаза Андрей Коболев.

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Купить газ по фиксированной цене с 1 ноября 2019-го до 31 марта 2020 года могут ОСМД с собственными котельными и другие производители тепла.

"Настало время открыть рынок газа для конкуренции - чтобы люди наконец получили лучший сервис, доступ к выгодным и удобным предложениям. Конкуренция принесет потребителям больше пользы, чем ручное государственное регулирование", - подытожил Коболев.

В конце августа Нафтогаз предложил украинцам купить газ на зиму по сниженным ценам. В то же время Антимонопольный комитет порекомендовал НАК "Нафтогаз" не распространять неточную информацию о возможности сэкономить на газе. Так, компания не предоставила полных и точных условий дополнительного соглашения, которое должен подписать потребитель.