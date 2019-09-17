Газ на зиму по летним ценам: украинцев предупредили о рисках

НАК "Нафтогаз" до 25 сентября предлагает населению закупить заранее газ по сниженной цене 4874,42 грн за тыс. "кубов" без налогов. Фото: gorod.cn.ua

Антимонопольный комитет порекомендовал НАК "Нафтогаз" прекратить распространять неточную информацию о возможности сэкономить на газе зимой.

В конце августа Нафтогаз объяснил, что потребители до 25 сентября могут купить газ на зиму по сниженным ценам. С одной стороны, это свидетельствует о росте конкуренции между поставщиками на рынке природного газа. Однако цены будут снижаться, когда конкуренция будет добросовестной. Пока компания не предоставила полных и точных условий Дополнительного соглашения, которое должен подписать потребитель, сообщили в АМКУ.

"Если стоимость газа зимой будет ниже, чем оплачена по акции в сентябре, то придется оплатить новый объем газа по новой, пусть и ниже, цене. А за уже приобретенный средства не вернутся - просто этот объем будет "ждать" пока цена вновь повысится. А если цена так и останется ниже, то перерасчет будет возможен только после 1 апреля. Так, цена на природный газ для населения в августе 2019 года составляла 4770 гривен за тысячу кубометров и была на 226 гривен ниже цены по акции "Твоя энергонезависимость", - отметили в комитете.

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Кроме того, Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг не утверждала Дополнительное соглашение к договору.

АМКУ направил предоставленые Нафтогазу рекомендации в Министерство энергетики и защиты окружающей среды, Кабмин и Офис Президента.

Газ на зиму по летним ценам купили более 13 тыс. украинских семей. Потребители впрок приобрели 15,6 млн кубометров газа, сообщили в НАК "Нафтогаз". Купить газ на зиму можно в 19 областях до 25 сентября 2019-го. Использовать топливо можно будет в течение отопительного сезона.