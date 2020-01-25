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суббота, 25 января 2020 17:50

Сколько украинцев готовы получать зарплаты в конвертах

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Сколько украинцев готовы получать зарплаты в конвертах
Униан

Работать официально, но часть зарплаты получать "в конверте" согласны более половины наемных работников в Украине.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, который проводился среди 2018 респондентов по всей Украине.

Вариант получения заработной платы есть более привлекательным:

- высокую зарплату неофициальной выплатой ее части выбрали 28,4%;

- ниже, но официально выплаченную зарплату - 22,5%.

В зависимости от того, насколько большой будет "неофициальная" зарплата, свое решение приняли бы 29%.

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В то же время, многие из тех, кто готов согласиться на более высокую зарплату, если при этом будет трудоустроен неофициально.

При приеме на работу важно успешно пройти собеседование с работодателем. К этому необходимо написать правильное резюме. Даже мелочь может испортить первое впечатление о вас.

Часто соискатели не получают ответа от работодателя из-за некачественного резюме.

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25
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