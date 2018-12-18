Сколько Украина может заработать на евробляхах

На момент принятия закона в Украине находилось около 630 тыс. авто на еврономерах. Фото: zik.ua

От оформления автомобилей с иностранной регистрацией в государственный бюджет может поступить 5-10 млрд грн.

Об этом сказал заместитель министра финансов Сергей Верланов, сообщает пресс-служба ведомства.

"По нашим данным, на момент принятия закона в Украине находилось около 630 тыс. автомобилей на еврономерах. Государственный бюджет может получить из них от 5 до 10 миллиардов гривен, но многое зависит от того, когда именно их легализуют и легализуют ли вообще.

При этом в законе есть четкая норма, которая соотносится с Бюджетным кодексом и с законом о государственном бюджете, по которой все эти платежи пойдут в Пенсионный фонд. Поэтому я хочу призвать всех автовладельцев помочь в его наполнении и позаботиться таким образом о своевременной выплате пенсий", - подчеркнул Верланов.

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25 ноября вступили в силу законы, которые позволяют растаможить автомобили на иностранной регистрации, ввезенные в Украину с нарушением законодательства. Новые законы уменьшают акциз на растаможивание легковых автомобилей и усиливают ответственность за нарушение таможенных правил для лиц, которые ввозят в Украину авто в режиме транзита или временного ввоза. Новые штрафы начнут действовать после 180 дней со дня вступления законов в силу. Таким образом, за полгода действия закона все авто на иностранной регистрации должны быть либо растаможены, либо вывезены. Вместе с тем, владельцы таких авто в течение первых 90 дней действия закона смогут растаможить их со скидкой.