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воскресенье, 22 ноября 2020 21:10

Сколько стоят однокомнатные квартиры в разных регионах

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За время карантина, с марта по октябрь, на вторичном рынке в среднем цены однокомнатных квартир выросли на 4-5%.

При этом в 19 городах жилье подорожало, в 3 - подешевело, пишут аналитики Dom.Ria.

В Киеве в марте однокомнатное вторичное жилье стоило в среднем $55 тыс. За 7 месяцев цена выросла до $ 55,5 тыс. Для столици прирост составил лишь 0,97%. Это минимальное подорожание в северном регионе страны.

Среди регионов на севере страны наиболее серьезное повышение стоимости произошло в Хмельницком. Здесь подорожание превысило 12%. На втором месте Ровно, где повышение цен почти достигло аналогичного процента. В Херсоне третье по величине увеличение стоимости на более 11%.

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В Сумах квартиры подешевели практически на 9%. Это наибольшее снижение цен в Украине за указанный период. Наименьший за срок карантина спад стоимости жилья зарегистрировали в Полтаве - до 0,5%.

В западных регионах квартиры подорожали. Наиболее заметное повышение зафиксировали в Хмельницком. В марте квартиры стоили $20,7 тыс., а в октябре - $23,3 тыс. Меньше всего повышение для западного рынка недвижимости в Тернополе - 1,74%.

На юге и востоке Украины однокомнатные квартиры подорожали во всех областях. Больше всего - в Херсоне. Там цена выросла с $23,8 тыс. до $26,4 тыс. - на 10,84%. В Одессе состоялось удешевление на 1,07%. В Харькове однокомнатное жилье подорожало на 2,16%.

Автор: Dom.Ria
  В 19 городах жилье подорожало, в 3 - подешевело
В 19 городах жилье подорожало, в 3 - подешевело

Потребительские настроения в Украине вернулись на уровень 2017-2018 годов. Индекс упал до минимума и составляет 62,4 п., Что на 9,2 п. Ниже, чем в сентябре.

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