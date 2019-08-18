Сколько стоит заправить автомобиль 18 августа

В среднем литр автогаза стал дешевле на 15 копеек. Фото: Уніан

18 августа цены на бензин и дизельное топливо на автозаправках не изменились, автогаз подешевел.

Литр бензина А-95 стоит в среднем 29,09 грн. В зависимости от заправок, цена колеблется от 26,69 грн до 31,49 грн.

Дизтопливо продают в среднем по 27,24 грн. Цены на разных АЗС отличаются от 24,49 грн до 29,99 грн, передает ТСН.

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Газ для автомобилей предлагают в среднем по 11,04 грн. Минимальная стоимость - 10,29 грн, максимальная - 11,79 грн. В среднем литр автогаза стал дешевле на 15 коп.

Украинцы на среднюю зарплату могут приобрести 347,5 л бензина марки А-95.